Mor el cantant mexicà, Vicente Fernández, a conseqüència d'una caiguda al seu ranxo

El cantant mexicà, Vicente Fernández /@EP







El cantant mexicà, Vicente Fernández, ha mort aquest diumenge als 81 anys després de setmanes patint les conseqüències d'una caiguda al seu ranxo Los Tres Potrillos, ha informat la seva família a les xarxes socials.





"En pau descansi Sr Vicente Fernández. Lamentem comunicar-los el seu decés el dia diumenge 12 de desembre a les 6:15 am. Va ser un honor i un gran orgull compartir amb tots una gran trajectòria de música i donar-ho tot pel seu públic. Gràcies per seguir aplaudint, gràcies per continuar cantant", ha expressat la família en una publicació amb una fotografia de l'artista.





El "Charro de Huentitán" ha perdut la vida després d'haver tingut el món en suspens les últimes setmanes, però sobretot les últimes hores, ja que aquest dissabte la família va comunicar que es trobava en "estat crític" de salut i "amb pronòstic molt reservat".





Missatge de la família a les xarxes socials sobre la mort Vicente Fernández /@Instagram





CAIGUDA A L'AGOST





El també actor va arribar a principis d'agost a un hospital privat de Guadalajara (oest de Mèxic) després de patir una caiguda que li va provocar un cop a les cervicals properes al crani, fent-se malbé la medul·la i deixant-lo sense moviment de braços i cames.





Per això va haver de ser sotmès a una cirurgia d'urgència que li va generar un deteriorament respiratori i el va deixar connectat a respiració artificial, per la qual cosa es va mantenir en teràpia intensiva prop de sis setmanes.





A mitjan setembre, l'intèrpret va presentar millora i restava en una habitació comuna de l'hospital per rebre rehabilitació física, però a principis de desembre va ser reingressat a l'àrea de teràpia intensiva perquè el seu estat de salut es va deteriorar.





En dies anteriors s'ha pogut veure els seus fills, els seus néts i la seva esposa María del Refugio Abarca -coneguda com a Doña Cuquita- a les portes de l'hospital sortint de visitar Chente i acostant-se a la premsa que s'amuntegava als voltants.





DIA DE LA PATRONA DE MÈXIC





La defunció de Chente Fernández coincideix amb el Dia de la Verge, patrona de Mèxic i per la qual el cantant i actor sentia una gran devoció, com demostrava dedicant-li cançons en els seus concerts.





Amb icòniques interpretacions de cançons com "Volver, volver" o "El Rey", Fernández va marcar la seva carrera, però també la història de la música ranxera, que perviu fins al moment després de grans ídols com Pedro Infante o José Alfredo Jiménez gràcies al Charro de Huentitán, que va fer del concepte de "mascle mexicà" una prolongació de si mateix.





Per sort, la dinastia dels Fernández i la vocació familiar per la música ranxera continuen amb el seu fill Alejandro Fernández i el seu nét Alex, amb qui va arribar a actuar als Latin Grammy el 2019.