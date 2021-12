La comissió 'Kitchen' del Congrés rep aquest dilluns Rajoy, l'últim compareixent

Mariano Rajoy /@EP





L'expresident del Govern central i del PP Mariano Rajoy està citat aquest dilluns davant la comissió del Congrés que investiga l'operació 'Kitchen' i acudirà, segons ha avançat ell mateix, disposat a contestar les preguntes que se li formulin. Amb el seu testimoni es posarà el fermall final a les compareixences que van arrencar el mes de març passat amb el testimoni de l'extresorer del partit Luis Bárcenas.





Després de l'interrogatori a l'excap de l'Executiu, els comissionats començaran a redactar les conclusions a què hagin arribat després d'un any amb la comissió oberta. Aquest informe haurà de ser aprovat abans que acabi el 2021 per l'òrgan que presideix la socialista Isaura Leal i, ja en el primer període de sessions de 2022, s'elevarà al Ple per ratificar-lo.





Des que van començar les compareixences al març, han passat per la comissió gairebé 40 persones que, segons els partits, podien donar llum sobre aquest assumpte estiguessin o no directament relacionades amb la suposada trama orquestrada des del Ministeri de l'Interior per espiar Bárcenas a la recerca de proves que poguessin implicar el dirigents populars en casos de corrupció.





Així, s'ha pogut escoltar els principals afectats, Bárcenas i la seva esposa Rosalía Iglesias; a policies i exposicies implicats, com l'excomissari José Manuel Villarejo i l'excap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO) Enrique García Castaño, que hi van anar dues vegades; a investigadors de la trama 'Gürtel', com Manuel Morocho; ia altres protagonistes, com el que fos xofer de Bárcenas Sergio Ríos.





VILLAREJO DIU QUE RAJOY ESTAVA "DARRERE"





També han desfilat diversos responsables polítics com el principal imputat, l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, que va ser el seu 'número dos' al ministeri Francisco Martínez; l'exsecretaria general del PP Maria Dolores de Cospedal o l'exdirector general de la Policia Ignacio Cosidó, que va ser citat dues vegades.





I aquest dilluns li arriba el torn al què era president del Govern d'ESpanya i del PP quan van succeir els fets investigats, que no està imputat per aquest assumpte , i que ja ha avançat la seva disposició a col·laborar amb la comissió i contestar els diputats.





El 20 d'octubre passat, en la seva segona compareixença davant la comissió, Villarejo va admetre que el març del 2014 va mantenir una reunió amb Cospedal al seu despatx de la seu de 'Gènova', en què també va estar present un advocat del partit i una dona propera al president.





L'objectiu de la trobada, va dir, era tractar la documentació sensible que estaria a disposició de Bárcenas. Villarejo va admetre que, en un moment donat, Rajoy va entrar al despatx però no va revelar què va ser el que va dir el president del Govern central. "Amb Rajoy vaig tenir un parell de trobades. No és el mateix que estigui parlant amb Cospedal i baixi el president i em digui què tal, a treballar, i se'n vagi. No és una reunió", va comentar.





Segons ell, aquesta era la forma que Rajoy tenia per demostrar que ell estava "darrere" de l'operació i que podia confiar en els "emissaris" que l'enviava. Segons la versió de Villarejo, en el seu intercanvi de SMS amb el president, aquest li feia preguntes "concretes" per si hi havia novetats relatives a Bárcenas, ja que no es refiava de la informació que li arribava del Ministeri d'Interior sobre l'espionatge a l'ex tresorer.





Divendres passat, en una entrevista a Onda Cero, Rajoy va rebatre Villarejo recalcant que no ha vist l'excomissari a la seva "vida", que tampoc va conèixer mai l'operació 'Kitchen' i que és "absolutament fals" que tingués un telèfon per missatger-se amb ell.





El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón, va concloure el mes de juliol passat, al tancar la instrucció, que no hi ha res que permeti sostenir que Villarejo tingués "comunicació directa" amb Rajoy.





COSPEDAL NO VA VOLVER PARLAR





Aquella interlocutòria, en què, a més, el jutge desimputava Cospedal i el seu marit, Ignacio López del Hierro, va ser recorregut, entre altres, per la Fiscalia i les acusacions que exerceixen el PSOE i Unidas Podemos, que van insistir que cal seguir investigant Cospedal.





Però aquests recursos encara no s'han resolt ia això es va agafar aquesta setmana Cospedal per no respondre les preguntes dels comissionats relatives a la Kitchen. Anticorrupció i els socialistes també han reclamat que segueixi investigant sobre el paper de Rajoy, però l'expresident ha deixat clar que, a diferència de la que va ser el seu 'número dos' al PP, ell sí que respondrà als comissionats.





El PSOE sosté que la investigació ha de continuar i mira Rajoy i Cospedal, per ser, segons la seva opinió, els que van poder donar les ordres per ser els "principals beneficiaris" del presumpte espionatge a l'ex tresorer per requisar proves contra dirigents del partit i evitar que acabessin en mans dels tribunals.





També apunta a una "possible responsabilitat" de Rajoy la Fiscalia Anticorrupció, que retreu a García-Castellón que vulgui "delimitar artificialment a l'àmbit del Ministeri d'Interior" el cas de l'espionatge a Bárcenas.