El Congrés del Perú acusa un diputat de Podem de "maltractament i intromissió" durant la visita institucional a Espanya

El president de la Comissió de Relacions Exteriors del Congrés del Perú, Ernesto Bustamante, ha acusat el diputat de Podem Antón Gómez Regno d'haver mantingut una actitud de "maltractament i intromissió" a la política peruana durant la visita institucional d'autoritats del país a Espanya a principis de desembre.





Així, Bustamante ha traslladat una "protesta formal" al seu homòleg espanyol, Pau Marí-Klose, per l'actitud de Gómez Reino, especialment el "maltractament conferit" a la presidenta del Congrés del Perú, María del Carmen Alva, recull l'emissora peruana RPP.





"Durant la reunió va interrompre la nostra presidenta, a l'inici de la seva segona intervenció, de manera grollera per dir que ell no havia de ser tractat d''amic' (...) i que sol·licitava ser tractat 'd'acord a la seva investidura'", ha detallat el president de la comissió d'Exteriors del Perú, que considera que aquesta actitud "va constituir un greuge inacceptable".





En aquesta mateixa línia, Bustamante ha lamentat el "to agressiu contenciós" de Gómez Reino, si bé ha assenyalat que ja al seu moment va expressar la seva "oposició i protesta" pel comportament del diputat de Podem, encara que no va elevar una queixa formal en entendre l'incident com un “exabrupte passatger”.





Més enllà d'això, ha lamentat que el diputat de Podem hagi ofert declaracions a mitjans de comunicació del Perú i hagi emprat les seves xarxes socials per acusar "falsament" Alva d'haver "sol·licitat suport per destituir" el president peruà, Pedro Castillo i de haver anomenat "il·legítim" el seu govern.





"Això no va ser així. El que va fer la senyora presidenta del Congrés del Perú va ser explicar la tensa situació política interna del nostre país per a benefici i coneixement dels col·legues espanyols presents. Si el diputat Gómez Reino té problemes d'audició o de comprensió de llenguatge , això no autoritza a mentir", ha criticat Bustamante.





PROPOSICIÓ NO DE LLEI A ESPANYA





Després de la visita dels diplomàtics del Perú, Gómez Reino va anunciar a les seves xarxes socials que havia presentat una proposta al Congrés dels Diputats perquè "es respecti la voluntat popular davant els intents de desestabilització al Govern de Castillo".





Així, des de Podem s'ha presentat una petició de proposició no de llei perquè el Congrés insti el Govern d'Espanya a "emprendre totes les accions polítiques i diplomàtiques al seu abast per donar suport a la institucionalitat democràtica al Perú, i promoure públicament el respecte a la voluntat popular expressada democràticament a les urnes".





Per part seva, Bustamante també ha reaccionat a aquest fet i ha lamentat que en la petició de proposició no de llei s'utilitzi una "falsa narrativa" que constitueix una "clara intromissió en assumptes polítics interns del Perú".





Finalment, el titular de la Comissió de Relacions Exteriors peruana ha traslladat la seva "extrema i profunda protesta i oposició al progrés de la proposició no de llei (...) que pretén tracta el Perú com si fos una colònia i no una nació sobirana independent".