La família de Canet de Mar afirma que la Generalitat menteix en parlar de la immersió lingüística a Catalunya

Molt s'ha parlat els darrers dies de la família de Canet de Mar que va demanar a la seva escola que s'impartís el 25% de les classes en castellà. Això va provocar que moltes altres persones, molts altres pares, es pronunciessin sobre això. Alguns hi estan a favor i d'altres en contra, cosa que els ha portat a fer fins i tot presumptes accions d'odi i accions que la Fiscalia investiga com a "assetjament al menor".





Una aula d'una escola /@EP





A més, un portal català va publicar la suposada identitat de la família. Donaven el nom i els cognoms del pare, deien quina era la seva professió i fins i tot quin partit polític suposadament recolzava. I això no va quedar així, sinó que desenes d'usuaris van decidir compartir aquesta informació per xarxes socials. D'altra banda, es van trobar a Barcelona adhesius amb aquestes mateixes dades personals.





Però això no ho és tot. També es van difondre dades del suposat negoci que regenta la família i animaven els ciutadans a boicotejar-lo. Per això, l'associació Hablamos Español va decidir fins i tot denunciar davant la Fiscalia els responsables de la difusió de la identitat de la família. Segons l'associació, perquè així ho van dir en un comunicat, els fets podrien constituir un delicte d'assetjament.





Tal és la magnitud de l'assumpte que fins i tot el TSJC s'hi ha involucrat i ha demanat a la Generalitat i a l'escola de Canet que protegeixin la intimitat de la família. Cosa que ells mateixos han demanat també en una carta oberta a la seva “estimada Catalunya” que han fet pública mitjançant l'Assemblea per una Escola Bilingüe: “No és el nostre interès irrompre a l'escena pública. Per això demanem que es respecti la nostra voluntat de no convertir-nos en un element mediàtic. Gràcies per endavant”, començaven.











Després, en dues pàgines, han expressat per què van decidir fer aquesta petició i què ha comportat fer-ho. “El març d'aquest any vam demanar a l'Assemblea per una Escola Bilingüe, que ens assessorés... Si els governs incompleixen la llei, els ciutadans podem reclamar els nostres drets davant dels tribunals. És normal en una democràcia. I ens agrada que el sistema funcioni”, assenyalen.





En opinió d'aquesta família, “el Govern -i no només ell- menteix quan explica que el model legal a Catalunya és el d'immersió lingüística”. Això és fals. Els Tribunals han dit que quan hi ha dues llengües cooficials (com a casa nostra!) l'ensenyament s'ha d'impartir de manera vehicular en un mínim del 25% per a cadascuna de les dues llengües i la resta s'ha de repartir en funció de la realitat sociolingüística del centre o la presència d'altres llengües”.





Després, escrivint en català, ja que alternen els dos idiomes al llarg del text, es dirigeixen al Conseller d'Educació i li pregunten per què ha anat a l'escola de Canet a protestar contra la interlocutòria just en aquest moment. A partir de llavors, doncs asseguren que prefereixen parlar del que és positiu, agraeixen a la tutora i als pares que els han donat suport a les mostres de solidaritat que els han fet arribar.





Als que no acaben d'entendre-ho, els expliquen el següent: “També volem dir als pares de la classe que, companys! no estem en contra del català, l'estimem, i gaudim de la gran riquesa que comporta per a nosaltres com a individus i com a societat ”.





A continuació, aquesta vegada en català, continuen: “Però som bilingües, i també estimem l'espanyol”. La nostra motivació no és altra que el fet que l'espanyol també formi part de l'activitat educativa, amb normalitat, de la mateixa manera que passa a la societat catalana. I per això és millor tenir dues llengües vehiculars en comptes d'una”.





CARTA OBERTA DE LA FAMÍLIA DE CANET