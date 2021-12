Hi va haver “cues impúdiques de delators” a la Barcelona del 1939, explica Pagés a “República i guerra civil a Catalunya”

Semblarà a alguns que ja està tot dit sobre la darrera guerra civil espanyola, però encara queden dades noves per afegir a la copiosa historiografia disponible. Alguns els aporta el professor Pelai Pagés Blanch al seu llibre “República i guerra civil a Catalunya” (Laertes). Tot i que el seu títol convida a pensar que es tracta d'una explicació global del conflicte des dels seus antecedents remots en els “fets d'octubre” de 1934, en realitat Pagés ha reunit diversos treballs que, si bé segueixen un ordre cronològic, constitueixen estudis monogràfics en si mateixos i en cadascun dels quals hi ha algun element més o menys excel·lent, si no innovador.









Potser el més inèdit és el document d'autor anònim redactat el juny de 1939 i trobat a l'arxiu Tarradellas on s'analitza com es va produir l'entrada a Barcelona dels nacionals, quina va ser la reacció de la població i quines les conseqüències en els diversos ordres de la vida. No és la menor la referència que fa a l'escena que podia contemplar-se al mateix centre de la ciutat i que descriu dient: “Un dels espectacles més repugnants dels primers dies era les cues impúdiques de delators que esperaven torn, en ple Passeig de Gràcia (Casa Segura) per destil·lar verí a l'oficina de denúncies que manté Falange d'acord amb els militars”, cosa que posa en relleu tant l'oportunisme de molts, com l'afany de revenja d'altres, cosa que convida a col·legir que la no va ser fruit d'una única voluntat, sinó el resultat de l'acció de molts éssers anònims.





Pagés dedica un llarg text al POUM (Parit Obrer d'Unificació Marxista), fruit de la fusió de l'Esquerra Comunista d'Andrés Nin i el Bloc Obrer i Camperol de Joaquín Maurín, moviment qualificat de trotskista que s'oposava al servilisme estalinià del PCE i del PSUC i la participació dels quals en els “fets de maig” de 1937 va provocar la seva dissolució, l'assassinat de Nin (la guerra va enxampar Maurín a l'altra zona on, el que són les coses, va salvar la vida) i el procés a l'octubre de 1938 pel Tribunal d'Espionatge d'Alta Traïció republicà d'un nombrós grup de dirigents. L'autor estudia les diverses versions que circulen sobre la mort de Nin, especialment l'aportada pel documental de TV3 “Operació Nikolai” i els diferents d'altres historiadors, però conclou que sembla indubtable la implicació soviètica i la col·laboració activa de policies espanyols (comunistes), encara que subsisteixin dubtes sobre l'itinerari que va seguir després de la seva detenció i el lloc i la data en què va ser executat (tot sembla indicar que va ser a Alcalá de Henares a l'última desena de juliol de 1937).





També dedica espai a la repressió que hi ha a zona republicana i, en particular, a l'activitat de les txeques dels carrers Vallmajor i Saragossa de Barcelona, els sinistres habitacles dels quals van ser dissenyats per l'apàtrida Alfonso Laurencic (executat després de la guerra). “No es pot negar la seva existència -diu-, ni que es fessin tortures i fossin centres especials de repressió”, diu, encara que opina que el franquisme va exagerar el seu paper. Segons Victòria Combalía, que cita, “les txeques van utilitzar els estils avantguardistes del moment, el surrealisme i l'abstracció geomètrica, amb el propòsit de torturar psicològicament la víctima”. En tot cas, el període de major activitat va ser sota el govern de Negrín i els tractes més durs van afectar una minoria d'interns.





El professor tracta de la revolta de la Generalitat a l'octubre de 1934 i segueix el que ha dit Dencàs, per a qui no va ser un fet fortuït provocat per l'entrada de la CEDA al govern de Madrid, sinó que va estar planificada des de temps enrere; analitza el procés de col·lectivitzacions decretat pel govern català i l'oposició que hi va haver al camp contra les promogudes per anarquistes, que van provocar conflictes greus (La Fatarella i Centelles) i dedica un altre dels seus capítols a la internacionalització de la guerra civil espanyola.