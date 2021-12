CaixaBank s’alia amb el Consell Europeu d’Innovació per accelerar la digitalització del sector agro

CaixaBank, a través d’AgroBank, la línia de negoci de l'entitat dirigida al sector agroalimentari, i el Consell Europeu d'Innovació (EIC), el programa d'innovació insígnia de la Unió Europea, llancen un programa per seleccionar a empreses agrotech internacionals que desenvolupin solucions innovadores pel sector agrari i ramader al territori espanyol.

El programa té l'objectiu de donar resposta als principals reptes del sector mitjançant la collaboració amb empreses altament innovadores. La convocatòria va dirigida a les empreses invertides i/o subvencionades pel l’EIC (més de 5.000 de 37 37 països europeus i associats al Programa) que puguin aportar solucions per incrementar la productivitat del sector agro, llançar noves solucions en aquest camp, millorar la sostenibilitat i arribar a nous mercats. Els interessats poden presentar la seva candidatura fins al 21 de gener del 2022 a través d'aquesta pàgina web.





REQUISITS PER PARTICIPAR





La iniciativa, convocada com “Innovation Procurement pilot in AgroTech: Looking for technological disruption”, defineix sis àmbits estratègics:





1. Agricultura de precisió, traçabilitat i agricultura vertical: Solucions per un servei integrat de recollida de dades, plataforma de gestió i assessorament en la presa de decisions amb aplicació de tecnologies innovadores, com blockchain o Big Data.





2. Robòtica i digitalització de processos: Solucions que permetin automatitzar processos per augmentar la productivitat i reduir els costos de producció.





3. Biotecnologia: Solucions d’innovació genètica i avanços en nous productes o nous usos dels recursos naturals, així com noves maneres d'utilitzar residus biològics.





4. Sostenibilitat, biodiversitat i economia circular: Solucions per aconseguir un món més sostenible basant-nos en la biodiversitat i l’economia circular.





5. Eficiència de l’aigua i energia: Millora de l'ús dels recursos naturals, així com generació d'energia verda per l'autoconsum.





6. Nous models de comercialització digitals: Solucions que permetin ampliar els models de distribució, e-commerce i comerç de proximitat local.





Els finalistes de cada categoria exposaran els seus projectes davant l’EIC i AgroBank. Els qui resultin seleccionats seran assessorats per l’EIC i rebran, per part dels equips de CaixaBank, l'impuls comercial per llançar les solucions proposades.





ESCENARI DE COL·LABORACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT D'INNOVACIÓ





La iniciativa s'emmarca en l'aposta de CaixaBank per un escenari de col·laboració amb start-ups en el desenvolupament d'innovació. Aquesta collaboració permet millorar agilitat i eficiència en innovació, accelerar el temps des que sorgeix una idea fins que es comercialitza el nou producte o servei i permet identificar talent.





El sector de l'agricultura suposa el 9% del PIB espanyol i el seu futur desenvolupament està vinculat a la robotització i digitalització d'aquesta indústria. La pandèmia de la Covid-19 ha posat en evidència la necessitat d'una independència estratègica del sector agrícola i ramader, tant a Espanya, com a la resta de la Unió Europea.





Per les start-ups, collaborar amb empreses com CaixaBank els permet escalar ràpidament. Aquesta col·laboració els dona l'oportunitat de disposar de multitud de recursos molt valuosos, com acostar-se a una important cartera de clients, disposar d'un gran canal de distribució, millorar el seu posicionament de marca i guanyar en visibilitat. CaixaBank impulsa iniciatives de co-creació amb start-ups per afavorir la innovació compartida, exemples d'això són Zone2boost i Start4big. L'entitat també fa costat a l'ecosistema emprenedor a través de la iniciativa DayOne Open Innovation Program, en el marc dels Premis EmprendedorXXI.