Yolanda Diaz, el Papa Francesc i Rosalía de Castro

No hi ha millor campanya electoral que fer una visita a la seva Santedat el Papa Francesc quan qui utilitza aquesta carta és una persona que, empassant-se la seva ideologia, aparenta allò que no és ia més ho emmascara com una visita “privada”, utilitzant l'avió oficial i fent-se acompanyar per persones de confiança del seu ministeri. Tot un embolic que segur que la protagonista ha pensat que la seva Santedat, sense confessar-se, els ho perdonarà.





Que la vicepresidenta del Govern, aspirant a inquilina de Moncloa, i com a nova líder d'una futura plataforma fora de les sigles dels partits, però amb una composició de cares conegudes, hagi volgut veure el Papa Francesc, que alguns anomenen ara el Papa comunista –s'han passat set pobles– no ha estat un fet casual. No és que Yolanda s'hagi donat un cop al cap i hagi vist la llum que guia al catolicisme practicant, és una acció més de màrqueting d'algun il·luminat del seu equip assessor que busca qualsevol excusa per tenir protagonisme als mitjans de comunicació. intentar convèncer els catòlics que ella no és una comunista -dimoni vermella, amb cua- sinó una dona moderna, que entén i “comparteix” la religió que durant anys ha estat i continua sent tan important a la vida de milions d'espanyols, encara que no vagin a missa cada dia, ni cada diumenge, ni tan sols en festes de guardar. dir per veure si piquen i el voten a les properes eleccions generals.





El Papa Francís amb Yolanda Díaz @ep





Només dos dies abans que es produís l'audiència al Vaticà, es filtrava la notícia, que segons algunes veus havia estat treballada a esquena dels serveis del Ministeri d'Exteriors, argumentant que era una visita “privada”, com si tothom estigués encara xuclant-se el dit. I és que Yolanda Díaz , abans de ser ministra, ja era coneguda a part de Galícia, a tot el món i no necessitava el seu càrrec per arribar al mateix Papa.





Segons ella amb la seva Santedat - a qui ha caigut la de Déu a sobre per prestar-se al joc “comunista”- ha mostrat molta sintonia i encara que no pot revelar el contingut de la seva conversa “privada” de cap d'Estat, sí que ha apuntat que han comentat temes com que la gent tingui una feina digna, sobre la pandèmia i el futur del planeta. Tota una conversa amb els temes que ningú no pot estar en desacord, perquè això no era la fi. Una entrevista amable, amb fotos que demostra que ella és capaç de convèncer el mateix Papa Francesc, quan es tracta de parlar només dels temes amb què estan d'acord i deixar-ne aparcats que els separen milions de quilòmetres. Li haurà demanat disculpes Yolanda Díaz a sa Santedat per aquelles declaracions que va fer al seu dia en què tractava d'aberrant que el cap del Vaticà comparegués al Parlament Europeu “amb absolut respecte a les diferents religions, els parlaments no són espais per a ells” . Segur que van passar de llarg perquè a ella no li digués el Vaticà és el seu espai.





Com és preceptiu, la vicepresidenta li va portar un llibre de l'escriptora gallega Rosalía de Castro , que per cert era filla no reconeguda de José Martinez Viojoón, clergue de la col·legiata de Santa Maria d'Iría Flavia. Serà per això que va triar aquesta autora? Sigui com sigui, l'objectiu perseguit per l'aspirant a inquilina de Moncloa s?'a complert. Dit això cal esperar el següent episodi de com cridar l'atenció per aconseguir vots. Deia Bertrand Russell que “La humanitat té una moral doble: una, que predica i no practica, i una altra que practica, però no predica”.