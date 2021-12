L'OMS considera "probable" que la variant òmicron reemplaci Delta a nivell mundial

Logotip de l'Organització Mundial de la Salut /@EP





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) considera "probable" que la variant òmicron de la COVID-19 superi la Delta "als llocs on es produeix la transmissió comunitària".





"Tenint en compte les dades actuals disponibles, és probable que òmicron superi la variant Delta als llocs on es produeix la transmissió comunitària", recull l'OMS en un nou document sobre l'aparició d'aquesta variant.





Els experts tècnics de l'OMS creuen que, d'acord amb les "limitades proves actuals", òmicron "sembla tenir un avantatge de creixement sobre Delta".





"S'està propagant més ràpidament que la variant Delta a Sud-àfrica, on la circulació de Delta era baixa, però també sembla propagar-se més ràpidament en altres països on la incidència de Delta és alta, com al Regne Unit. Continua sent incert si la ràpida taxa de creixement d'òmicron observada en països amb alts nivells d'immunitat de la població està relacionada amb l'evasió immunològica, la transmissibilitat intrínseca més gran o una combinació de totes dues", explica el document.





Igualment, l'OMS assegura que "encara hi ha poques dades sobre la gravetat clínica d'òmicron": "Encara que els resultats preliminars de Sud-àfrica suggereixen que pot ser menys greu que Delta, i tots els casos notificats a Europa fins ara han estat lleus o asimptomàtics, segueix sense estar clar fins a quin punt Omicron pot ser intrínsecament menys virulent. Es necessiten més dades per comprendre el perfil de gravetat".





De la mateixa manera, recorden que "hi ha poques dades disponibles i cap evidència revisada per parells" sobre l'eficàcia o efectivitat de la vacuna contra la nova variant.





"Les proves preliminars, i el perfil antigènic considerablement alterat de la proteïna de l'espiga d'òmicron, suggereixen una reducció de l'eficàcia de la vacuna contra la infecció i la transmissió associada a òmicron. Hi ha algunes proves preliminars que la incidència de la reinfecció ha augmentat a Sud-àfrica, fet que pot estar associat a l'evasió immunitària humoral (mediada per anticossos)”, adverteix l'OMS.





De la mateixa manera, argumenten que les proves preliminars d'uns pocs estudis de mida de mostra limitada han demostrat que els sèrums obtinguts d'individus vacunats i prèviament infectats tenien “una menor activitat de neutralització (la mida de la reducció varia considerablement) que amb qualsevol una altra variant circulant del SARS-CoV-2 i el cep original".





Quant a la precisió diagnòstica de les PCR i els tests d'antígens, apunten que "sembla que no estigui influïda per òmicron". "La majoria de les seqüències de variants d'òmicron reportades inclouen una deleció al gen S, causant que alguns assajos de PCR dirigits al gen S apareguin com a negatius. Encara que algunes seqüències compartides públicament no tenen aquesta deleció, això segueix sent una minoria de les seqüències actualment disponibles, i el fracàs de la focalització del gen S (SGTF) pot, per tant, utilitzar-se com un marcador indirecte útil d'òmicron, amb finalitats de vigilància”, esgrimeixen.





En el mateix sentit, l'OMS espera que els tractaments per al maneig de pacients amb COVID-19 severa o crítica associada a la variant òmicron que es dirigeixen a les respostes de l'hoste (com els corticosteroides i els bloquejadors del receptor d'interleucina 6 i la profilaxi amb anticoagulació) "segueixin sent eficaços". "No obstant, els anticossos monoclonals hauran de ser provats individualment, per a la seva unió a l'antigen i la neutralització del virus i aquests estudis han de ser prioritaris", reblen.