Suïssa arxiva la causa que investigava la donació de 65 milions de Joan Carles I a Corinna Larsen

Joan Carles I @ep





El fiscal suís Yves Bertossa ha tancat la investigació que realitzava sobre la Fundació Lucum i en què mantenia com a investigats tant l'examant del rei emèrit Corinna Larsen i diversos gestors, com Arturo Fasana i Dante Canonica, i banquers. Aquesta fundació panamenya, de la qual era beneficiari Joan Carles I, va ser la dipositària d'una donació de 100 milions de dòlars, 65 milions d'euros, realitzada el 2008 pel rei Abdul·là d'Aràbia Saudita.





El fiscal del cantó de Ginebra ha decidit tancar el cas, i per tant exonera tots els investigats , inclosa Larsen, persona a qui l'exmonarca hauria donat amb posterioritat --el 2012-- aquesta mateixa quantitat. Cal recordar que en aquesta causa no constava com a investigat el rei emèrit.





El fiscal Bertossa investigava els encausats per un presumpte delicte de blanqueig de capitals i cobrament de comissions irregulars. El motiu era la manca de transparència sobre aquesta donació de 65 milions d'euros.