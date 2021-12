Villarejo insisteix que Rajoy va autoritzar l''operació Kitchen': "Ningú pot creure que no estigués darrere"

El comissari jubilat José Manuel Villarejo , que és el principal acusat al judici que se celebra a l'Audiència Nacional per tres peces separades del 'cas Tàndem', ha insistit aquest dilluns a l'entrada dels jutjats que l'expresident del Govern Mariano Rajoy estava al corrent de l''operació Kitchen', que es va orquestrar amb l'objectiu de robar documentació que estava en possessió de l'extresorer del PP Luis Bárcenas i que era compromesa per a la formació política.





Mariano Rajoy @ep





Preguntat sobre la compareixença d'aquesta tarda de Rajoy a la Comissió de Recerca que s'ha obert al Congrés per aprofundir en les responsabilitats polítiques d'aquest operatiu parapolicial, Villarejo ha indicat que l'expresident popular està en el seu paper i ho entén .





Però tot seguit ha apuntat que la seva actuació a la Kitchen, "com en altres --projectes-- és el que en intel·ligència es diu MEA: motivació, encàrrec i autorització". "Són projectes igual que l''operació Catalunya', i altres actuacions com la de la senyora Larsen --per Corinna Larsen, examant del rei emèrit--, són MEAs", ha subratllat.





Villarejo ha explicat als mitjans que "ningú de certa categoria es pot creure que el senyor Rajoy no estava darrere d'aquest MEA, d'aquesta autorització" , per després afegir que no obstant entén el seu paper i ho comprèn, si bé a la vida quan afrontes un problema “hi ha dos tipus de persones, els que s'enfronten i els que fugen”.





Sobre la negativa de la que fos secretària general del PP María Dolores de Cospedal a respondre preguntes dels diputats en aquesta mateixa comissió la setmana passada, Villarejo ha advertit que també a qui va ser la ministra del Govern de Rajoy que "la por podreix per dins" i ha lamentat que ells "estiguin tan espantats".





"NINGÚ EM CALLARÀ"





D'altra banda, el comissari ha lamentat un dia més que la presidenta del tribunal que el jutja no li permeti prendre la paraula en qualitat d'advocat per exercir la seva pròpia defensa i ha apuntat que tot i que volen callar-lo, “afortunadament tot allò que surt a la llum demostra que tenia raó, i que des del primer moment fins al fiscal --Miguel Serrano-- reconeix els treballs --que va fer-- d'intel·ligència amb el CNI".





"És més, han citat com a denunciant amb inicials d'agent de CNI un tal David Vidal, que és qui presenta la denúncia", ha afegit, per després asseverar que si l'obliguen que hagi d'usar la darrera paraula ho farà. "Però parlaré de tot i ningú callarà", ha ressaltat.





En aquesta vista oral, la primera del 'cas Tàndem' s'enjudicien tres peça del cas, 'Iron', 'Land' i 'Pintor'. Fins avui només s'han dirimit les qüestions prèvies i des d'aquest dilluns comencen les declaracions dels encausats.