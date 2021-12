GWM retira el seu projecte per a la reindustrialització de la planta de Nissan a Barcelona

La companyia xinesa Great Wall Motors (GWM) s'ha retirat definitivament del projecte per a la reindustrialització dels terrenys de la planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona.

Fonts coneixedores consultades per Europa Press han explicat que s'ha convocat una taula de reindustrialització d'urgència per a aquest dilluns amb l'objectiu de posar en marxa les diferents alternatives que hi havia a sobre de la taula.





El 'no' de l'empresa xinesa, que era el projecte prioritari, arriba dues setmanes després que el Govern i la Generalitat presentessin una "contraoferta millorada" a GWM en una carta signada per la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent .





La nova proposta presentada a GWM contemplava més ajuts públics dels previstos en un primer moment i una reducció del lloguer de l'espai de la Zona Franca on està ubicada la planta de Barcelona.





Nissan @ep





Aquesta nova proposta adreçada a l'empresa xinesa va arribar després d'una auditoria de la mateixa companyia que qüestionava la viabilitat de la planta i reclamava un augment de les ajudes per fer el projecte.





El 'no' de la companyia xinesa també s'ha produït dues setmanes després que un miler de treballadors de Nissan es manifestés davant del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), en el marc d'una aturada de producció, per exigir a les administracions la "implicació necessària a nivell polític" per poder avançar amb el projecte de reindustrialització amb GWM i activar amb urgència les diferents alternatives.





El passat 1 de desembre, la taula de reindustrialització de Nissan, a la seva última reunió, va activar el projecte del hub d'electromobilitat en espera de GWM, després de la contraoferta "millorada" traslladada pel Govern i la Generalitat a la companyia xinesa.





En un comunicat aquest mateix dilluns, el comitè d'empresa de Nissan ha assegurat que segueixen treballant "en els diferents plans alternatius i que en previsió d'aquesta possibilitat ja es va activar a l'anterior reunió de la taula".





" Durant aquesta setmana tenim previstes diferents reunions, prèvies a la reunió oficial de la comissió de reindustrialització el dia 17, amb l'objectiu d'avançar al nou escenari ", han explicat els treballadors.