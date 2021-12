Troben el cadàver d'una dona a la platja de Cambrils

Cotxes SEM @recursoEP





El cos sense vida d'una dona de 64 anys ha estat trobat aquest dilluns a la platja del Cavet de Cambrils (Tarragona), segons han informat fonts de la Guàrdia Civil.





Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 10.30 hores, i Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil i personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM ) s'han desplaçat fins al lloc dels fets.





El cos ha aparegut a prop de la riba de la platja i "d'entrada no presenta signes de violència", i la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per esbrinar les causes de la mort.