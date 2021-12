Una societat malalta acomiada a Verónica Forqué

Verónica Forqué @ep





Verónica Forqué ha mort als 66 anys. El cos sense vida de l'actriu ha estat trobat aquest dilluns al matí a casa seva a Madrid i ara, tot el país conté la respiració. Espanya ha perdut una dels seus artistes amb més solera i a més, la societat no ha donat la talla els últims dies. El sentiment de xoc i el de culpa s'entremesclen.





Aquest no és un article escrit per especular sobre les circumstàncies de la seva mort, que encara no se saben. De moment no se sap si Verónica Forqué ha decidit treure's la vida o si ha tingut una mort natural, però el que sí que és constatable és l'escarni públic que va haver de suportar en els seus últims dies, després de participar a ' Masterchef Celebrity '.





Verónica va participar en un reality i, abans d'acabar el concurs, va dir prou. "El meu cos i l'univers m'estaven dient necessites parar", va declarar abans d'abandonar el programa. Va ser la seva última aparició televisiva i, després d'això, va haver de suportar un reguitzell de missatges a través de les xarxes socials -que no tornarem a reproduir- on se la insultava i se la qualificava de formes molt poc agradables . Per haver passat per un programa de telerealitat i haver tingut un perfil polèmic, la Forqué va haver de suportar una pluja de menyspreus del mateix públic que la va enlairar i que avui plora la seva pèrdua.





I el més indignant de tot és que pocs van escoltar Verónica quan va dir que necessitava "parar", va ser molt més fàcil criticar una concursant per no haver ofert el paper que el televident esperava. A causa de que en aquesta societat malalta, ser funcional prima sobre el benestar emocional. S'ha d'oferir el perfil que espera la comunitat o l'única cosa que queda és l'enjudiciament públic.





Sense saber com la Forqué ha abandonat aquest món, sí que es pot afirmar que el públic ha amargat els seus últims dies, o almenys ho ha intentat - tant de bo Verónica hagi ignorat tots els missatges a les xarxes-. Una actriu que fins i tot passar per un reality només havia rebut elogis per la seva trajectòria professional, de cop va haver d'aguantar hordes d'ofenguts jutjant-la. I ara ja no hi és.





Potser aquesta situació ens ha de fer reflexionar sobre com fem servir les xarxes socials i sobre si, en algun moment, estem arribant a deshumanitzar les persones que tenim davant dels espais virtuals. Molt pocs es van preguntar si Verónica Forqué estava al límit quan va expressar que necessitava parar, i encara més sent una dona que ja havia expressat haver passat per episodis depressius. Les xarxes van preferir veure la 'celebrity' i no la persona.





La mort de la gran Verònica Forqué hauria de servir per pensar en el camí que estem portant i si realment és el que volem. No es tracta de culpabilitzar ningú en concret, només seure cinc minuts i reflexionar. Ara toca plorar-la i homenatjar-la perquè ja no hi és, però en vida se la podria haver tractat una mica millor.