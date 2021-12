L'acusat de matar a punyalades la seva mare i de ferir el seu pare diu que va actuar "posseït" per un oncle mort

Un home de 31 anys acusat de matar la seva mare de 69 punyalades amb dos ganivets de cuina i d'intentar acabar també amb la vida del pare el juny del 2020 a Sant Vicent del Raspeig ( Alacant ) ha assegurat que va consumir droga i alcohol a la seva habitació abans de cometre els fets i que va actuar "posseït" per un familiar mort --un oncle avi-- que li ordenava acabar amb la vida de tots dos i després suïcidar-se.





Així ho ha assegurat a la primera sessió del judici que ha arrencat aquest dilluns a l'Audiència Provincial d'Alacant davant un Tribunal del Jurat. Fiscalia demana per a ell 40 anys de presó; l'acusació particular, que representa el pare i la filla de la víctima, reclamen presó permanent revisable i la defensa, lliure absolució en entendre que el seu client, que afirma que pateix una discapacitat mental, va patir un brot esquizofrènic motivat per consum de drogues i alcohol habitual.





Tant el ministeri públic com l'acusació particular la família, sostenen que no hi ha constància que l'acusat consumís droga i alcohol en grans quantitats en els moments previs als fets i subratllen l'existència de problemes motivats pel negoci familiar i un repartiment patrimonial amb la germana de l'acusat.





Les acusacions sostenen que "va planificar" els fets i va esperar "al moment perfecte, quan el seu pare no era a casa" per actuar. "Tenia atemorida la mare, no li venia bé que el seu pare assumís tot el negoci familiar ni que la germana anés a heretar part de la casa", ha indicat la lletrada de la família, que afegeix que l'acusat va acudir al psiquiatre "de manera puntual” i però “no era drogoaddicte”.





Per tant, Fiscalia sol·licita 25 anys per assassinar la mare i 15 més per intentar assassinar el pare, en total 40, i l'acusació particular la presó permanent revisable. La defensa, que exerceix l'advocat José Manuel Ortigosa, demana, en el cas d'un veredicte de culpabilitat, que sigui condemnat per homicidi i per lesions.





A la seva declaració, només a preguntes del seu lletrat, l'acusat ha manifestat que va sortir de la vivenda a la tarda i que va anar a comprar droga, per després tornar al domicili familiar i tancar-se a l'habitació i consumir cocaïna i cànnabis amb vi blanc i cervesa. Va ser llavors quan, una hora després, va començar a sentir que estava "posseït" pel seu oncle avi mort que li deia que havia de matar els seus pares i després suïcidar-se.





"Vaig sentir unes veus que em deien que havia de seguir instruccions i havia de matar la meva mare, després el meu pare i després suïcidar-me. No recordo bé el que va passar perquè no era jo, estava posseït, però vaig apunyalar la meva mare i després vaig intentar matar el meu pare, que va sortir a demanar ajuda pel garatge. Després vaig agafar el cotxe i no sé com vaig arribar al barri de Joan XXIII, on em va aturar la policia", ha relatat.





DISCUSSIONS PER LA SEVA DROGADICCIÓ





També ha assegurat que era consumidor de substàncies des dels 16 anys i que havia demanat diverses vegades ajuda a la mare per la seva addicció als porros. Així, ha negat que maltractés o enganxés els seus pares encara que ha reconegut que tenien discussions per la seva drogoaddicció i alcoholisme: "Consumia droga en llocs discrets".





Igualment, la defensa ha puntualitzat que no va existir acarnissament de l'acusat amb la mare perquè "no sabia què feia", atès que les seves facultats estaven "molt minvades" o "gairebé anul·lades" per la quantitat de droga i alcohol que havia consumit. A més, ha incidit que l'home pateix un trastorn de personalitat, retard mental i va patir un "brot psicòtic" el dia dels fets: "Fregava l'esquizofrènia".





Finalment, ha qualificat de "sense sentit" la possibilitat d'un mòbil patrimonial o econòmic, ja que eren una família de classe treballadora de Sant Vicent i a l'acusat no se li donava bé el negoci familiar. "Va reconèixer els fets a la Guàrdia Civil en una declaració jurada i va assegurar que quan ho va fer no era el mateix i que no havia tornat enrere", ha afegit.





Tant Fiscalia com acusació particular subratllen que l'acusat va matar la mare, va arrossegar el cos pel passadís per ocultar-lo i que, en intentar fugir, va topar amb el pare, a qui també va intentar matar sense èxit perquè va aconseguir sortir al carrer ferit i demanar ajuda a una veïna.





També han indicat que va amagar un dels ganivets al cotxe, que l'altre el va deixar a la cuina perquè estava esperant el pare i que després dels fets va aconseguir fugir perfectament conduint fins a un lloc a Alacant, que és conegut com un punt de trànsit de drogues.