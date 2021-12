Els índexs de pobresa han augmentat a Catalunya pel Covid-19

La federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECA) ha alertat que el Covid-19 ha augmentat a Catalunya els índexs de pobresa, i que aquesta "es cronifica i s'aguditza malgrat que les xifres econòmiques sobreviuen la pandèmia", a un comunicat aquest dilluns.





La nova edició de l'Informe Social de Catalunya (Insocat) ha determinat que la bretxa de pobresa, que indica com de pobres són les persones en situació de pobresa, ha augmentat del 25,5% al 37,9% en un any, i es han doblat les llars amb baixa intensitat de treball (del 5,6% el 2019 al 9,8% el 2020) i la privació de material severa (del 3,1% al 6,2%).





@ep





L'increment de la taxa Arope, que determina que un 26,3% de la població a Catalunya està en risc de pobresa o exclusió , ha afectat "amb especial cruesa" les dones (27,8%), els menors de 18 anys (35,9%), amb nacionalitat estrangera (61,6%) o amb nivells formatius de Primària o inferior (36,9%).





També han observat que a l'última dècada, mentre que el Producte Interior Brut "ha tornat a créixer des de la crisi del 2008", la taxa Arope no ha baixat del 22,5%, per la qual cosa han considerat que es tracta d'una situació estructural i que el model socioeconòmic no és capaç de reduir els indicadors de pobresa.





"Veiem amb preocupació una certa acceptació, normalització i resignació respecte a aquests nivells de pobresa i exclusió totalment inacceptable", ha afirmat el director de la Fundació Ser.Gi, Lluís Puigdemont.





RENDA BÀSICA UNIVERSAL





Les entitats han criticat el "desequilibri pressupostari en la inversió social" als Pressupostos de la Generalitat per al 2022 i han demanat un canvi de paradigma, en les seves paraules, que s'ha de vertebrar a partir de la Renda Bàsica Universal.





Per a la responsable del programa de Necessitats Bàsiques de Càritas a Barcelona, Mercè Darnell, totes les persones són febles i vulnerables i els recursos "no han de ser només per a persones en situació d'exclusió" perquè, així, sempre queden col·lectius fora.





Darnell ha insistit que s'harmonitzi la Renda Garantida de Ciutadania i l'Ingrés Mínim Vital mentre no s'implementi la Renda Bàsica Universal, perquè en tots dos casos "han arribat a menys d'un 10% de la població a què es dirigeixen".