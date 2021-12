El Govern central licita l'estudi per a la nova connexió ferroviària Castelldefels-Barcelona

Raquel Sánchez @ep





El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha anunciat la propera licitació del contracte de serveis per a la redacció de l'Estudi d'alternatives per a la nova connexió ferroviària Castelldefels-Barcelona.





En un comunicat aquest dilluns, el Govern apunta que el pressupost serà d'1,87 milions d'euros i que està previst que la licitació es faci durant el primer trimestre del proper exercici.





Els treballs consistiran en la definició i l'anàlisi de les alternatives tècniques que es puguin plantejar per establir una nova línia ferroviària, amb les característiques adequades per a la prestació del servei de rodalies entre Castelldefels i Barcelona, passant per Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat (Barcelona).