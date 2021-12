Alba Santana arriba a Madrid per donar el darrer adéu al seu pare

Tal com es confirmava aquest diumenge durant la capella ardent de Manolo Santana a Marbella, no seria fins dilluns i a Madrid quan la més mediàtica dels seus cinc fills, Alba Santana – fruit de la relació entre el tennista i Mila Ximénez – arribaria a Espanya per donar el seu últim adéu al seu pare, amb qui fa anys que no mantenia cap mena de relació.





Alba Santana en arribar a Madrid @ep





Ha estat al voltant de les 14.15 hores d'aquest dilluns quan l' Alba, visiblement abatuda - ja que en sis mesos ha perdut tant la mare com el pare - ha aterrat a Madrid procedent d' Amsterdam - on resideix amb el marit i els dos fills. - per acudir al tanatori del seu pare a la Caixa Màgica de la capital.







Completament de dol, portant una petita maleta i amb unes enormes ulleres de sol negres per amagar la seva tristesa, Alba ha agraït el condol de la premsa que l'esperava a l'aeroport de Madrid Barajas Adolfo Suárez i, confessant que “és un moment molt difícil ", ha explicat que encara que "no tenia comunicació" amb el seu pare, per "l'afecte" era aquí" per

acomiadar-lo".





A més, i amb l'educació que la caracteritza, la noia s'ha disculpat per no fer-ne més

declaracions, ja que serà a la capella ardent de Manolo on dedicarà unes paraules a la seva

pare. El moment, al següent vídeo.