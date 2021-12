Ciutadans dóna suport a aplicar un altre 155 a Catalunya

Edmundo Bal @ep





Ciutadans recolzarà al Congrés la moció de Vox que demana una nova aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya després que el Govern no hagi adoptat mesures per complir la sentència del 25% de classes en castellà i ha advertit el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, que pot incórrer en un delicte de “prevaricació”.





En roda de premsa, el portaveu adjunt al Congrés, Edmundo Bal , ha tornat a donar suport públicament a la família de Canet de Mar (Barcelona) per la situació "escalofriant" que estan vivint arran de sol·licitar que el seu fill rebés un 25% de les classes en espanyol, ja que no només estan "assenyalant" el menor a la porta del seu col·legi sinó també al negoci familiar.





VALORA LA CARTA DE LA FAMÍLIA DE CANET





"Només perquè s'estan demanant que es compleixi una sentència i que s'exerciti un dret que la Constitució reconeix es veuen acovardits", ha lamentat Bal, abans de posar en valor la carta que aquesta família ha fet pública i que, al seu parer, "hauria de llegir tot Espanya" perquè altres famílies també es poden veure concernides per "aquesta política d'acovardiment" que practica l'independentisme català.





El també vicesecretari general de Cs ha censurat el Govern per "callar" i "mirar cap a una altra banda" només per "no molestar" els seus socis en "un suposat claríssim d'odi". Per això, ha informat que el seu partit ha registrat una iniciativa al Congrés urgint el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a convocar la Comissió de Delictes d'Odi davant d'aquest cas.





I és que, segons la seva opinió, l'Executiu "no es pot distingir entre delictes d'odi en funció de qui sigui qui propaga aquest missatge"; és a dir, “l'exercici de drets dels ciutadans no pot estar condicions per criteris polítics”.





EL CONSELLER, "QUE ES DEIXI DE TONTERIES"





En aquest punt, Bal ha sol·licitat al conseller d'Educació que "es deixi de ximpleries" i atengui la sol·licitud de la família de Canet, i no els suggeriments de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, perquè assumeixi la direcció del col·legi de Canet .





Perquè en cas de fer-se càrrec de l'esmentat centre educatiu no només "estaria prevaricant" sinó que tindria davant de Ciutadans que, segons ha subratllat Bal, "assumeix com a propi" el problema de la família de Canet. "No abaixarem els braços ni a rendir-nos", ha advertit, incidint que acudiran a totes les institucions que siguin necessàries davant de "tropelies" d'aquesta naturalesa.





D'entrada, ha avançat que Cs recolzarà aquesta setmana la moció que Vox sotmetrà a debat i votació del Ple de Congrés i en què reclama un altre 155 a Catalunya. "Es tracta de denunciar la imposició de monolingüisme a Catalunya i que la resta de grups es retratin sobre la necessitat de complir amb la sentència" del TSJC, ha explicat, abans de lliscar que possiblement el seu grup parlamentari esmeni el text original dels de Santiago Abascal malgrat que, d'entrada, considera que "va a la direcció correcta".