La proposta de Borràs sobre l'escola de Canet és “improvisada i màgica”, segons ERC

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta , ha titllat aquest dilluns d'"improvisada i màgica" la proposta de la presidenta del Parlament, Laura Borrà , que el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, assumeixi la direcció del centre Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) per defensar el model d´immersió lingüística.





En roda de premsa, ha defensat que la immersió s'ha de protegir amb consens i unitat i ha sostingut que "això no va de solucions improvisades i màgiques, ni de voler carregar-se l´autonomia dels centres, sinó de la màxima voluntat política per defensar la llengua" i de generar els màxims consensos sobre aquesta qüestió.





Vilalta ha qüestionat si la proposta és de Junts o de Borràs a “títol individual” i ha confiat que el Govern trobarà la millor resposta per garantir la immersió lingüística a les escoles catalanes.





Així, ha assenyalat que, a més del Consell Executiu d'aquest dimarts en què creu que el Govern seguirà debatent sobre aquest assumpte, aquest dijous hi haurà una cimera de la Generalitat amb entitats educatives per "regenerar" el consens sobre la immersió.





"Això és el que ens fa forts. Refer, regenerar i actualitzar els consensos de país que blinden la immersió lingüística, que és la millor manera de garantir la cohesió al nostre país més enllà de l'aprenentatge de les nostres llengües", ha destacat.





A més, ha reivindicat que ERC treballa per defensar la llengua des de tots els àmbits, com la llei audiovisual que està negociant amb el Govern i des del Govern, encara que ha lamentat de vegades es troben “molt sols”.





Preguntada per les declaracions del vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró , que va dir que l'estabilitat del Govern està en risc, ha contestat que "l'estabilitat del Govern s'aconsegueix amb lleialtat" i ha erigit ERC com el soci més fiable de l'Executiu català .





ABSÈNCIA DEL PSC





Vilalta ha cridat a mobilitzar-se dissabte a la manifestació convocada per Somescola a Barcelona en defensa de la immersió lingüística i ha criticat que el PSC no hi assisteixi: "El que voldríem és que el PSC no saltés d'aquest consens, no abandonés el consens de la escola catalana i la immersió lingüística".





En aquest sentit, ha avisat que, segons ella, hi haurà molts votants socialistes que aniran a la manifestació perquè "això no va d'unes sigles, defensarà una llengua" i la immersió lingüística.