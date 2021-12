RTVE ret homenatge a Verónica Forqué amb un programa especial i l'emissió de la pel·lícula 'Kika'

RTVE ret homenatge l'actriu Verónica Forqué , que ha mort aquest dilluns als 66 anys després d'haver estat trobat el seu cos sense vida al seu domicili, amb una programació especial que s'emetrà a La 1, TVE Internacional, Radio Nacional de España i RTVE Play .





Verónica Forqué @ep





En un comunicat, la corporació ha explicat que modifica la seva programació a La 1 per emetre a les 22.10 hores un especial presentat per la periodista Elena S. Sánchez i dirigit per Paco Quintanar, "en què recordaran la seva trajectòria i la seva personalitat de la mà" d'amics i professionals que hi van treballar”.





Després de l'emissió del programa, el canal públic ofereix la pel·lícula 'Kika', dirigida per Pedro Almodóvar i per la qual Verónica Forqué va aconseguir el Goya a millor actriu. L'homenatge també es podrà veure a TVE Internacional.





A Ràdio Nacional d'Espanya, a les 23.30 hores, es podrà escoltar la ficció sonora 'Casa amb dues portes dolentes és de guardar', interpretada per l'actriu amb Fernando Cayo i Carmen Ruiz. Es tracta d'una adaptació de Luis García Montero del clàssic de Calderón de la Barca, realitzada pel Festival de Teatre d'Almagro el 2018.





A més, RTVE Play ha reunit una selecció de les millors sèries i pel·lícules protagonitzades per Verónica Forqué , perquè el públic torni a gaudir del seu talent: des de 'Pepa i Pepe', estrenada a La 1 el 1996; una col·lecció de les seves sèries televisives i films: 'Moros y cristianos', 'Remember me', 'Ali', 'Eva y Adán. Agència matrimonial', 'L'espanyol i els set pecats capitals. La ira' i 'La dona de la teva vida: La dona buida', entre d'altres. També recupera alguns capítols dels programes de TVE a què l'artista va assistir.