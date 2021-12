El primer contacte amb el SARS-CoV-2 determina la resposta immunitària, segons un estudi

Micrografia electrònica d'escombrada acolorida d'una cèl·lula infectada amb SARS-CoV-2 @ep







Una nova investigació de l' Imperial College de Londres i la Universitat Queen Mary de Londres (Regne Unit) ha demostrat que la primera proteïna d'espiga del SARS-CoV-2 amb què es troba una persona, ja sigui per vacunació o per infecció, determina la seva posterior resposta immunitària contra les variants actuals i futures.





És a dir, segons les seves troballes, que s'han publicat a la revista 'Science', aquest primer contacte imparteix diferents propietats que repercuteixen en la capacitat del sistema immunitari per protegir contra les variants, i també afecta la taxa de disminució de la protecció.





Se sap que els nivells d'anticossos disminueixen amb el temps després de la infecció o la vacunació, però aquesta nova investigació mostra que les respostes immunitàries protectores d'un individu també es veuen afectades pel cep o la combinació de ceps a què s'ha exposat.





Als 23 mesos de la pandèmia, les persones de tot el món presenten patrons d'immunitat molt diferents davant del SARS-CoV-2 , en funció de la seva exposició. A nivell mundial, les persones han estat exposades al cep original i/oa les variants Alfa, Beta, Gamma, Delta i ara òmicron. A més, les persones poden no estar vacunades o haver rebut d'una a tres dosis de vacunes (que es programen amb el bec del cep original).





Cada variant del SARS-CoV-2 té diferents mutacions a la proteïna de l'espiga, i els investigadors van descobrir que aquestes conformen les respostes posteriors d'anticossos i cèl·lules T (el repertori immunitari).





"La nostra primera trobada amb l'antigen de l'espiga, ja sigui a través de la infecció o de la vacunació, dóna forma al nostre patró d'immunitat posterior a través de l'empremta immunològica. L'exposició a diferents proteïnes d'espiga pot donar lloc a respostes reduïdes o millorades a variants posteriors. Això té importants implicacions per al disseny de vacunes i les estratègies de dosificació en el futur", explica Rosemary Boyton, del Departament de Malalties Infeccioses de l'Imperial.





Aquest nou estudi examina l''empremta immunitària' als treballadors sanitaris després de dues dosis de la vacuna de Pfizer per comprendre la resposta immunitària a la infecció per les variants d'interès. Els investigadors van comparar la immunitat protectora entre les persones infectades a la primera onada amb el cep original, o a la segona onada amb la variant Alpha.





A les persones infectades a la segona onada, tres trobades amb diferents proteïnes d'espiga (és a dir, amb seqüències posteriors a la infecció Alfa i dues dosis de vacuna) van donar lloc a respostes d'anticossos protectors (neutralitzants) més baixes contra el cep original i la variant Beta, però més altes contra la Delta en comparació de les trobades amb tres de les mateixes seqüències d'espiga (és a dir, totes amb la seqüència original de la primera onada a través de la infecció i dues dosis de vacuna).





L'estudi també va demostrar que les respostes d'anticossos neutralitzants contra les variants decauen de forma diferencial en el temps després d'aquestes trobades amb espigues mixtes.





Hi va haver diversos casos d'infecció de ruptura delta en individus vacunats amb dues dosis a l'estudi. Els nivells d'anticossos d'espiga mesurats tres setmanes després de la segona dosi de la vacuna eren alts, però els nivells reals de respostes d'anticossos neutralitzants protectors contra Delta havien baixat a zero cinc mesos després de la segona dosi.





Tot i això, una tercera dosi de l'espiga original d'una vacuna de reforç eleva la resposta d'anticossos. "Aquests resultats posen de manifest la importància de la tercera dosi de reforç de la vacuna per reduir la transmissió del virus", apunta la professora Boyton.





Els investigadors subratllen que, malgrat els avenços en les infeccions, les respostes immunitàries a la vacunació segueixen sent eficaces per prevenir la malaltia greu i la mort per COVID-19 davant de les variants Alfa, Beta, Gamma i Delta.