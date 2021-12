Aragonès adverteix que qualsevol atac al català és una "amenaça a la nació catalana"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha advertit aquest dilluns que "qualsevol atac, risc i amenaça que pugui patir la llengua catalana és un atac a aquesta societat i una amenaça a aquesta societat, a la nació catalana".





Pere Aragonès @ep





Ho ha dit a l'acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi a 20 persones i 10 entitats, entre les quals hi ha la futbolista Alèxia Putellas, el jugador de bàsquet Pau Gasol, el dibuixant Francisco Ibáñez, el grup Els Pets i l'empresària i promotora cultural Mariona Carulla, que ha presidit amb la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, al Teatre Municipal Cooperativa de Barberà del Vallès (Barcelona).





Aragonès ha defensat que a Catalunya el català “no és una llengua més, és la llengua de Catalunya” i, segons ell, s'ha convertit en un ascensor social.





"És la que ens aporta una manera pròpia d'entendre el món, defineix també un país expressat amb les seves paraules, amb el seu lèxic com entenem la manera de viure i conviure en societat", ha afegit.





Així, el president ha afirmat que el Govern defensarà el català "com a llengua de cohesió", i que el seu compromís és garantir la continuïtat de la immersió lingüística i treballarà per dotar-se de més eines per protegir el català en el marc de la globalització i la digitalització.





CREU DE SANT JORDI





El cap de l'Executiu català ha apuntat que els premiats amb la Creu de Sant Jordi són referents per a la ciutadania de Catalunya i per a les noves generacions: "Sou un exemple d'ètica, humanitat i compromís".





"Heu obert camí i ho heu fet més fàcil perquè els que vénen darrere obrin nous camins de llibertat i prosperitat compartida", i ha dit que Catalunya és millor gràcies al llegat que deixen.





NATÀLIA GARRIGA





Garriga ha felicitat tots els premiats, ha reivindicat el paper de la cultura i ha destacat que el Govern aposta per "fomentar el pensament crític, afavorir l'accés al coneixement i impulsar la creativitat en totes les fórmules d'expressió".





També ha sostingut que les Creus de Sant Jordi premien uns valors que, al seu parer, el Govern defensa, com la solidaritat, l'equitat, la feina ben feta, el respecte a la diversitat o la integració, que considera que representen tots els guardonats : "Celebrem un acte d'afirmació de país, també d'optimisme i confiança en les nostres possibilitats com a societat".





La consellera ha reivindicat la paritat de gènere en els premiats, comparant-ho que en la seva primera edició només hi va haver una dona, la il·lustradora Lola Anglada, a qui ha reconegut: “A ella ia totes les dones que han anat obrint camí a la cultura catalana , el nostre reconeixement més sincer".