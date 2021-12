Ángels Chacón abandonarà el PDeCAT i fundarà un nou partit

La secretària general del PDeCAT, Àngels Chacón, deixarà el càrrec abans d'acabar aquest any “per coherència” atès que liderarà el nou partit que aglutinarà la seva formació juntament amb Lliures, Convergentes i la Lliga, segons han explicat fonts properes.





Segons Nació Digital, Chacón s'inclinava per deixar la secretaria general, i té previst fer-ho abans del 31 de desembre, mancant abordar aquesta qüestió en una reunió prevista per a aquest dilluns, encara que no deixarà de ser militant del PDeCAT.





Àngels Chacón @ep





Va ser el maig d'aquest any quan Chacón va decidir finalment optar a la secretaria general, i tot això després que el PDeCAT no aconseguís representació al Parlament, sent ella la candidata a les eleccions catalanes del 14 de febrer.





A l'octubre, Chacón va pronunciar una conferència al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) on va demanar "generositat" al seu partit, a altres forces i a la societat civil per articular un espai polític de centre integrador, amb prou força per condicionar la governabilitat de Catalunya i per liderar les seves institucions durant els propers anys.





Les paraules de Chacón arribaven després de mesos de negociacions i contactes entre el seu partit, Lliures , Convergents i la Lliga , de les quals finalment es van despenjar el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) de Marta Pascal i Units per Avançar de Ramón Espadaler .





Encara que fonts consultades asseguren que la presentació del partit es podria fer abans de Nadal, d'altres apunten que podria ser després de les festes, encara que sí que es dóna per fet que el congrés constituent de la nova formació es farà al febrer, probablement durant la segona quinzena.





NOM DEL NOU PARTIT





Sobre el nom del nou partit, les fonts esmentades expliquen que ja l'han presentat al registre, i que estan pendents que el validin, i la intenció és que es conegui durant la presentació de la nova formació.





També assenyalen que a la futura direcció del partit hi haurà persones dels quatre partits així com independents, i que tots ells hauran d'acceptar les tesis de la formació.





"És un nou partit de centre ampli, amb catalanistes, sobiranistes i independentistes que actuaran sempre sota l'ordenament jurídic", ha resumit una de les fonts consultades.





DECÀLEG





De fet, en un decàleg de la nova formació exposen que Catalunya "com a nació és un subjecte polític que té el dret i el deure de millorar el seu autogovern" , i encara que admeten que els partits que la integren tenen concepcions diverses sobre fins on pot arribar l'autogovern asseguren que tots coincideixen que qualsevol opció només es pot produir en el marc i en compliment de l'ordenament jurídic.





I afegeixen que aquesta millora eventual de l'autogovern ha de respectar el compliment de l'ordenament jurídic encara que es produeixi "en el marc de l'estat autonòmic, com si resulta en la celebració d'un referèndum sobre la independència de Catalunya o sobre l'encaix de Catalunya a Espanya".





Malgrat tot, al decàleg apunten que promouran el debat i la reflexió com a mecanismes per superar qualsevol conflicte sobre l'autogovern de Catalunya, i defensaran "la necessitat de respectar el marc jurídic i de modificar-lo per les vies legals, si cal".





També asseguren que buscaran solucions jurídiques i de diàleg, i que estudiaran “les diferents possibilitats jurídiques (indults, modificacions legislatives, amnistia) per superar les conseqüències” del conflicte català.