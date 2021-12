El Govern central es reunirà aquest divendres amb la Taula de Reindustrialització de Nissan

@ep





El Govern central es reunirà divendres que ve amb la Taula de Reindustrialització de Nissan per tancar un acord a final d'any, després que la xinesa Great Wall Motors (GWM) hagi refusat quedar-se amb les instal·lacions del grup automobilístic a Barcelona.





El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha indicat en un comunicat que l'objectiu continua sent "tancar un acord amb inversors que garanteixin capacitats productives i ocupació", i continuarà treballant amb diversos projectes d'inversió que aspiren a reindustrialitzar les instal·lacions de Nissan .





L'anunci de la cartera d'Indústria es produeix després del rebuig per part de GWM de quedar-se amb les instal·lacions de Nissan . El grup xinès ha remés una carta al Govern en què ha agraït el seu esforç, així com el de la Generalitat de Catalunya i de la mateixa Nissan, per millorar la proposta, els ajuts públics i les condicions de lloguer d'instal·lacions.





Tot i això, "després d'un detallat estudi de l'última proposta en què es milloraven els ajuts públics i les condicions de lloguer de les instal·lacions, GWM confirma que no seguirà amb el projecte".





El comunicat emès per la firma xinesa també recorda que Espanya és un mercat "molt atractiu" per a ells i que instal·larà una empresa de vendes dels seus vehicles per donar servei als possibles clients nacionals.