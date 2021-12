Quatre científics que van treballar en las vacunes Covid-19, elegits "herois de l'any" per la revista Time

Una persona rep una vacuna @EP





Aquest dilluns 13 de desembre, la revista Time va atorgar diverses distincions a les personalitats de l'any 2021. La "persones de l'any" ha estat, per a ells, Elon Musk. Però els "herois de l'any" han estat quatre científics que van treballar per desenvolupar les vacunes d'ARN missatger contra el Covid-19. Els elegits han estat Kizzmekia Corbett, Barney Graham, Katalin Kariko i Drew Weissman.





Des que va aparèixer la malaltia a Wuhan, la ciència es va posar a treballar per seqüenciar el virus i desenvolupar un fàrmac preventiu, una vacuna. I quatre de les persones que van dur a terme aquesta tasca van ser les citades prèviament. Tots ells van ser capaços d'exposar com funcionen internament els virus per sobreviure i propagar-se i això va fer que donessin amb la vacuna.





Per descomptat, no van ser els únics que van treballar en ella. De fet, s'han desenvolupat vacunes a tot el món, malgrat que no totes hagin superat els assaigs clínics. I són diverses les que sí que els van passar i van ser aprovades. Però el mèrit d'aquests científics és que van crear un mecanisme nou, una nova tecnologia.





Oxford-AstraZeneca i Johnson & Johnson-Janssen, per exemple, van utilitzar mètodes ja coneguts, malgrat que es van aplicar al Covid-19 a una gran velocitat. Però Kizzmekia Corbett, Barney Graham, Katalin Kariko i Drew Weissman van desenvolupar una vacuna innovadora basada en ARNm. I aquestes vacunes han estat les que han demostrat més eficàcia i menys efectes adversos.







Kizzmekia Corbett és la líder científica de l'equip de coronavirus del Centre de Recerca de Vacunes dels Instituts Nacionals de Salut dels EUA. Els darrers sis anys de la seva carrera els ha dedicat a conèixer amb més profunditat la biologia dels coronavirus per poder desenvolupar vacunes sobre la base dels seus descobriments. Tot l'aprenentatge d'aquest temps va ser el que la va portar a crear aquesta nova vacuna, en el seu cas la de Moderna, i és que es va adonar que tots els coronavirus tenen una proteïna bec a la superfície que pot ser clau per als fàrmacs.





Corbett va estudiar microbiologia i immunologia a la Universitat de Carolina del Nord. El 2019 havia descobert després de diversos anys de treball com dissenyar una proteïna bec perquè el cos humà desenvolupés la màxima resposta immunològica.





Per la seva banda, Barney Graham es va convertir en el subdirector del Centre de Recerca de Vacunes de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels EUA. I treballar durant més de dues dècades en aquests virus el van portar a tenir tant coneixement dels virus en general que va ser capaç de crear una vacuna en temps rècord per al Covid-19.





Per la seva banda, Katalin Kariko va estudiar biologia i va ser allà on va obtenir els seus primers coneixements per l'ARN. Després, es va obsessionar amb ell i va aprendre noves coses als doctorats i postgraus. És l'ARN el que indueix el cos a produir proteïnes, enzims, receptors i molècules essencials per a la vida. I per això, Kariko va pensar que si es modificada podria servir per generar medicaments per tractar qualsevol malaltia. Va ser rebutjada en molts llocs, "almenys en 24", diu ella mateixa. Li van treure els finançaments i va haver de traslladar-se en repetides ocasions per poder continuar treballant. Avui, és una dels "herois de l'any" per a la revista Time i és en part gràcies a Drew Wissman.





Drew Weissman, immunòleg i metge, va iniciar un laboratori per crear una vacuna contra el VIH i altres malalties. Després d'una conversa amb Kariko, es va convèncer de la importància de l'ARN. I junts van passar deu anys treballant fins a canviar un bloc de construcció i ARNm específics gràcies al que van poder fer que una molècula evadís el sistema immunològic. Així, va descobrir que si es tanca l'ARNm en una bombolla de greix, el codi genètic es protegeix quan es fica al cos i s'activa el sistema immune per atacar-lo... cosa que necessita una vacuna per funcionar.