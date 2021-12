Pau Juvillà, condemnat a 6 mesos d'inhabilitació per no retirar els llaços grocs de la Paeria

Pau Juvillà @EP





El diputat de la CUP, Pau Juvillà, ha estat condemnat pel TSJC a sis mesos d'inhabilitació i a pagar una multa de 1.080 euros per desobediència: no va retirar els llços grocs de la Paeria.





Els magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han decidit que Juvillà va cometre un delicte de desobediència quan no va retirar els llaços grocs del seu despatx de regidors a l'Ajuntament de Lleida.





Tot va passar el març del 2019, quan Pau Juvillà no va complir l'ordre emesa per la Junta Electoral de Zona de Lleida després d'una denúncia de la regidora Ángeles Ribes, de Ciutadans. En aquell moment era president del grup municipal de la Crida-CUP i se li va demanar que retirés els llaços grocs que penjaven de la finestra, però no ho va fer.





La sentència encara no és ferma, però la Junta Electoral pot treure-li l'escó en qualsevol moment, de la mateixa manera que va passar amb Quim Torra.