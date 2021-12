A Catalunya, una de cada cinc places de la Guàrdia Civil està sense cobrir

Un agent de la Guàrdia Civil /@EP





A Catalunya i al País Basc, aproximadament el 22% de les places que integren la plantilla de la Guàrdia Civil estan sense cobrir. I és que molts es neguen a treballar en comunitats on denúncien que se'ls ataca.





L'últim cas conegut, per exemple, es va produir aquest dilluns a la matinada a Figueres, Girona. En una acció reivindicada per l'organització Acción por la Independencia es va llançar material pirotècnic a la façana de la caserna de la Guàrdia Civil.





Però no és un cas aïllat. Segons dades obtingudes pel diari El Confidencial, la Guàrdia Civil té 886 places vacants entre les 4.068 existents a Catalunya. És a Barcelona on més agents falten, ja que només hi ha en servei 1.826 agents quan n'haurien d'haver 2.249.





Així, a la província de Barcelona falten 423 agents de la Guàrdia Civil, seguits per Girona, en què falten 200; Lleida, on n'hi ha 181 menys dels que deuria i Tarragona, on hi ha un dèficit de 82.





Les associacions professionals han demanat en els darrers anys, arran dels darrers moviments de l'independentisme, que Catalunya es consideri Zona d'Especial Singularitat. Amb això es pretén que els guàrdies civils que treballin en aquesta comunitat s'equiparin als que treballen al País Basc, tant en els sous com en els beneficis socials. És a dir, que siguin ells els qui tenen preferència a l'hora de triar una destinació o que tinguin més dies d'assumptes propis.





"A Catalunya estan deixant la seguretat ciutadana i competències de la Guàrdia Civil a les mans de la Policia Autonòmica, com el Servei Marítim. L'Estat està desapareixent d'aquesta comunitat i un dels primers passos és la Guàrdia Civil, que és la policia de tots . Estan cedint la seguretat dels espanyols a canvi de vots i quotes de poder", diu el secretari general de Jucil, Ernesto Vilariño.





No obstant i malgrat el que s'ha citat anteriorment, també falten agents en altres comunitats com Aragó. Allà haurien de tenir-ne 6.652 però en canvi en tenen 3.069. A Osca és on hi ha més dèficit, ja que falten un 19,7%. A les Balears, per la seva banda, el dèficit és del 13,59% i a les Canàries del 9,88%. Així, passant per Castella-la Manxa, Navarra, Andalusia, Astúries, Galícia, Múrcia i la Comunitat de Madrid.