TaxiLuz 2021: Els taxistes van passejar avis de residències perquè veiessin l'enllumenat de Nadal de Barcelona

Taxistes de Barcelona /@Catalunyapress





Prop de 200 taxistes organitzats es van bolcar aquest dilluns a l'activitat Taxiluz 2021 perquè avis de diferents residències de Catalunya gaudissin del Nadal de Barcelona.





Els taxistes en plena ruta/ @Catalunyapress





Taxiluz és una iniciativa solidària del taxi que va sorgir amb l'objectiu d'apropar el Nadal a persones vulnerables. Així, de forma voluntària els taxistes a Barcelona van decidir portar a gent gran de residències a passejar per la ciutat perquè veiessin els llums que adornen la Ciutat Comptal.





La iniciativa TaxiLuz





Barcelona és una de les ciutats que s'han unit al Taxiluz. I sortint des de Plaça Espanya un centenar de taxistes es van reunir per donar un petit detall als avis de residències que van recollir per fer després fer una petita ruta pel centre de la ciutat, amb ells a l'interior dels taxis, perquè veiessin l'enllumenat dels principals carrers.





Taxilús 2021 /@Catalunyapress





Alguns taxistes, a més, van decorar els cotxes per a l'ocasió amb motius nadalencs i llums de colors. Molts d'ells, per altra banda, es van enfundar en vestits de Pare Noel per acostar encara més el Nadal a aquelles persones que, per circumstàncies de la vida, estan més limitades i d'altra forma no haurien pogut viure de la mateixa manera aquesta època de l'any .





Alguns taxistes, a més, van decorar els cotxes per a l'ocasió/ @Catalunyapress