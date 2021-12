Un granger acudeix a denunciar les seves vaques perquè no donen llet

Vaques @Pixabay





Un granger de l'Índia ha estat el protagonista d'un fet insòlit: va anar a la policia per denunciar les seves vaques perquè no donaven llet.





Segons les seves pròpies declaracions, difoses per mitjans locals, ell es va encarregar de portar les quatre vaques a pastar diàriament. Ho va fer de 8 a 11 del matí i de 16 a 18 hores a la tarda. Però segons va dir als agents, el resultat de la munyida els quatre dies previs al seu intent de denúncia no havien estat satisfactoris.





"Per això, la policia les ha de convèncer per que donin llet", va comentar. Però els agents li van respondre que ells no es poden encarregar de fer aquesta mena de gestions i que no poden imposar multes als animals.





Sembla que l'home estava visiblement enfadat i era difícil fer-lo entrar en raó. Però finalment els policies van aconseguir fer-lo entendre que ells no podien fer res per solucionar el problema.