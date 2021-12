CCOO i UGT es manifestaran "per l'escola en català" després del cas de Canet

Cartell de Som Escola @somescola





Des de Som Escola, plataforma formada per 43 entitats entre les quals destaquen CCOO i UGT de Catalunya, a més d'Òmnium cultural, criden a manifestar-se el proper 18 de desembre a Barcelona a favor de l'escola en català després que una família de Canet demanés el compliment de la llei que obliga a impartir un mínim del 25% de les classes en castellà.









Així, des de Som Escola anuncien “una gran mobilització en defensa de l'escola catalana que comptarà amb la participació de famílies, professorat, estudiants, artistes, actors i societat civil”. La portaran a terme sota el lema "Ara i sempre, l'escola en català" i començarà a l'Arc de Triomf de Barcelona.





"Davant la sentència del TSJC, que obliga les escoles a fer un mínim d'un 25% de classes en castellà, des de la plataforma Som Escola convoquem un acte reivindicatiu, transversal i lúdic a l'Arc de Triomf de Barcelona durant el matí del dissabte 18 de desembre", van anunciar des de la plataforma.









Des de UGT van anunciar també la mobilització: "Davant el recent aval del Tribunal Suprem a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga tots els centres educatius catalans a fer un mínim d'un 25% de les classes en castellà, la plataforma unitària Som Escola, de la qual forma part la UGT de Catalunya, convoca una gran mobilització el proper dissabte 18 de desembre a Barcelona”.





I per part seva, des de CCOO es van fer ressò del manifest publicat pel Consell Escolar de Catalunya. Així, van secundar les seves paraules: "Ataquen el model lingüístic àmpliament consensuat a la Llei d'educació de Catalunya. D'acord amb el model lingüístic del sistema educatiu català, correspon als centres educatius establir els criteris pedagògics per al tractament de les llengües en el marc del projecte lingüístic de centre".





A més, a Som Escola també hi té un paper molt impotant Òmnium Cultural i Jordi Cuixart s'està encarregant d'impulsar la manifestació.





"Som a Canet de Mar per recolzar l'escola que està patint directament l'embat judicial contra la immersió lingüística ¡I el dissabte 18 de desembre també ens mobilitzarem a Barcelona per defensar l'escola en català!", va escriure Òmnium Cultural en un tweet recollit per Catalunyapress.