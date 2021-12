El PSOE acusa Rajoy de mentir i de "prendre el pel" a la comissió Kitchen al negar la 'caixa b' del PP

Felip Sicília, el portaveu del PSOE @ep





El portaveu del PSOE, Felipe Sicilia , ha acusat aquest dimarts l'expresident del Govern, Mariano Rajoy , de mentir a la seva declaració i de "prendre els cabells" a la Comissió Kitchen al Congrés dels Diputats, que investiga una presumpta trama organitzada per el Ministeri de l'Interior per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas .





"Com menys esperàvem que no mentís, que és el que ahir va fer a la Comissió perquè va venir a dir que no existia de manera acreditada el finançament il·legal del PP, és a dir la caixa b, i hi ha tres sentències que acrediten i donen per segura aquesta caixa B del PP", ha assenyalat en declaracions a Telecinco, recollides per Europa Press.





" Rajoy va venir a prendre'ns els cabells volent-nos enganyar ", ha afegit Sicília que ha insistit que les sentències demostren l'existència del finançament irregular del partit i que per tant "ahir Rajoy va mentir".





Així mateix, ha afirmat que l'expresident del PP també va faltar a la veritat en les seves declaracions judicials pels "cas de corrupció" en què va acudir com a testimoni i que els mateixos jutges diuen que el seu testimoni "no tenia versemblança". "Ja és habitual aquesta actitud de Rajoy", ha apuntat.





UNA OPERACIÓ DES D'INTERIOR PER "TAPAR" AL PP





D'altra banda, Sicília, que va ser el representant del PSOE a la comissió que ahir va culminar la ronda de compareixences, va defensar-ne la utilitat, malgrat les crítiques rebudes que únicament serviria per escenificar una "rifirafe política".





Referent a això, ha destacat que hi ha hagut policies que han reconegut que van utilitzar fons reservats de manera irregular i altres testimonis que van reconèixer que es va utilitzar el Ministeri de l'Interior per a l'interès particular, per "tapar prova que involucraven el PP en un finançament irregular" .





A més, segons el parer de Sicília, la comissió Kitchen va donar l'evidència que existia una operació muntada "aliena a la legalitat" per seguir Bárcenas . "Ho ha dit el mateix policia que va entrar en un estudi de la dona de Bárcenas", i que, tal com ha indicat, ho va fer de manera irregular i sense ordre judicial.





"CURIOSAMENT" COSPEDAL NO INFORMAVA RAJOY





Finalment, el portaveu socialista ha subratllat que es van produir testimonis "molt reveladors" sobre la relació entre la llavors número dos del PP, María Dolores de Cospedal i el comissari José Manuel Villarejo.





"Segons Cospedal, l'únic que feia era informar-los de l'actualitat política, és a dir, de Gürtel i de Bárcenas i curiosament Cospedal no deia res al seu cap, al senyor Rajoy", ha acabat.