La contaminació afecta la gravetat i la mortalitat per Covid-19 segons un estudi

La investigadora de la URV Montse Marquès - URV





Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha demostrat que la contaminació de l'aire és "determinant" a la gravetat i mortalitat provocada pel Covid-19.





En un comunicat aquest dimarts, ha detallat que l'exposició crònica a les partícules en suspensió (PM10) per sobre del llindar establert per l' Organització Mundial de la Salut (OMS) fa augmentar "dràsticament" la gravetat i la mortalitat per coronavirus.





Els investigadors van analitzar durant la primera onada de Covid-19 dades clíniques de 2.112 pacients ingressats a quinze hospitals catalans, juntament amb els nivells de PM10 registrats per la Generalitat des del 2014 fins a l'inici de la pandèmia.





D'una banda, es va concloure que les persones que vivien en zones amb una concentració de PM10 per sobre del límit de l'OMS patien la malaltia de forma més greu i letal, i a més es va detectar que quan un individu s'infecta amb el SARS-CoV- 2 levolució de la malaltia ve determinada per l'exposició crònica a PM10.





Finalment, es va calcular que l'augment d'1 microgram per metre cúbic a l'exposició crònica a PM10 causa un augment del 3% de pacients que tenen Covid-19 com una malaltia greu que pot provocar més morts.





Si fins ara el personal sanitari s'ha basat únicament en la història clínica per preveure com evolucionarà la persona infectada, aquest estudi posa sobre taula la importància de la salut ambiental, segons la URV.





La primera autora, Montse Marquès, ha assegurat que el treball "proporciona proves científiques de la necessitat que el col·lectiu mèdic, quan atén pacients amb Covid-19, pari atenció a l'exposició crònica a contaminants ambientals tòxics, com les partícules en suspensió en aquest cas, si es vol pronosticar la malaltia de manera adequada”.





A més, l'estudi obre la porta a investigar el paper de la contaminació en altres virus respiratoris, com el de la grip, i alhora "fa una crida a la necessitat de revisar i actualitzar els llindars de PM10 establerts per l'OMS i els legisladors mundials per protegir la salut de la població".