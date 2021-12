El PSC demana les actes de Mossos en manifestacions del 2019 i 2021 per saber si es van tramitar

Els diputats del PSC al Parlament Raúl Moreno i Judith Alcalá @EP







El grup de PSC-Units al Parlament ha registrat aquest dimarts al matí una petició per via d'urgència per rebre una còpia de les actes i els expedients oberts a partir de les actuacions efectuades pels Mossos d'Esquadra en manifestacions i reunions públiques celebrades el 2019 i entre gener i març i juny i novembre de 2021 per saber si es van tramitar.





"Volem saber des de quan no es tramiten aquestes actes", han explicat els socialistes, que a l'octubre ja van sol·licitar una còpia de les dels anys 2020 i 2021, i el 19 i el 25 de novembre van poder anar a la Conselleria d'Interior, on van analitzar un total de 726 actes i van constatar que cap no s'havia tramitat ni traduït en un expedient sancionador.





De fet, expliquen que van trobar actes de reunions i manifestacions no comunicades, comunicades fora de termini, altres en què es van desobeir ordres dels agents i en què hi va haver desordres, actes per talls de vies públiques, afectació al trànsit i a serveis públics i danys a béns públics i privats.





Per als socialistes, les 726 actes que van analitzar podrien suposar un 40% menys de les suposadament existents, després d'advertir que no n'hi havia cap relativa al període d'entre gener i març del 2021, quan hi va haver manifestacions i altercats a Barcelona i altres municipis detenció del raper Pablo Hasel.





A INTERIOR





Per això, pregunten a Interior si hi ha aquesta documentació, si hi va haver "alguna instrucció directa" als Mossos d'Esquadra perquè no recollissin aquesta informació o per no posar-les a disposició dels socialistes.







També asseguren que no hi ha hagut identificacions en actes o manifestacions repetides en el temps, i critiquen que, atès el volum d'actes aixecades --1,7 per dia el 2020--, el Govern "hagi estat incapaç de tramitar administrativament" els expedients.





“Si el problema en relació amb la tramitació d'actes aixecades pel cos de Mossos d'Esquadra fos la manca d'efectius, ens trobaríem algun expedient obert. No n'hi ha cap”, avisen.





En opinió dels socialistes, aquesta situació evidencia la "indefensió dels Mossos i la deixadesa del Govern" en relació amb la feina que duu a terme el cos policial.