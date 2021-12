Els Estats Units declaren l'estat d'emergència als estats d'Illinois i Tennessee

Daños provocados por los tornados en Mayfield, Kentucky, Estados Unidos





El president dels Estats Units, Joe Biden, ha declarat aquest dilluns l'estat d'emergència als estats d'Illinois i Tennessee, una mesura que implica l'assistència directa de l'Agència Federal per a la Gestió d'Emergències (FEMA). Aquest cos coordinarà una resposta conjunta davant els tornados registrats en diversos estats del territori nord-americà.





"El president autoritza el Departament de Seguretat Nacional, l'Agència Federal per a la Gestió d'Emergències (FEMA), a coordinar tots els esforços de socors en cas de desastre, amb el propòsit d'alleujar les dificultats i el sofriment de la població local, i brindar l'assistència adequada", ha indicat Biden en un comunicat a través de la Casa Blanca. La mesura implica, a més, un finançament federal del 75 per cent.





L'ajuda a Illinois s'estableix per als comtats de Bond, Cass, Cols, Effingham, Fayette, Jersey , Macoupin, Madison, Montgomery, Morgan, Moultrie, Pike i Shelby, mentre que per a Tennessee serà per als comtats de Cheatham, Decatur, Dickson, Dyer, Gibson, Lake, Obion, Stewart, i Weakley.





A Illinois, ara la preocupació se centra en el magatzem d'Amazon que va col·lapsar a la ciutat d'Edwardsville. Almenys sis persones van morir quan l'estructura de l'edifici de formigó, d'uns 27 centímetres, es va esfondrar. S'espera que el recompte de morts pugi a mesura que els cossos de seguretat realitzin tasques en el terreny.





El governador de Tennessee, Bill Lee, ha dit a les xarxes socials aquest dilluns que s'avaluarà "l'impacte de les tempestes" i que s'estan desplegant tots els recursos per "ajudar immediatament les comunitats". D'acord amb les últimes informacions, almenys quatre persones han mort a l'estat de Tennesseey i n'hi una de desapareguda, segons el cap de personal de l'Agència de Direcció d'Emergències estatal, Alex Pellom, tal i com recull la cadena NBC News.





MORTS EN KENTUCKY PELS TORNADOS





El governador de Kentucky, Andy Beshear, ha confirmat aquest dilluns que almenys 74 persones han perdut la vida i n'hi ha 105 de desaparegudes, una xifra que probablement augmentarà amb el pas de les hores: "Podríem trigar setmanes fins a tenir un recompte real tant de morts com de destrucció", ha dit.





Un dels llocs en els quals es treballa per retirar els enderrocs és la fàbrica d'espelmes de la ciutat de Mayfield, una nau industrial on, quan va arribar el tornado, hi havia unes 110 persones treballant i que ha quedat totalment arrasada. Fins al moment s'han rescatat unes 40 persones, però podria no haver-hi més rescats amb vida.





Entre les víctimes ja identificades hi ha almenys sis menors d'edat, la més petita d'amb prou feines cinc mesos. El governador ha ordenat que totes les banderes d'institucions públiques onegin a mitja asta durant una setmana en homenatge a aquests morts, informa la cadena CNN.





La Casa Blanca ha informat que el president Joe Biden viatjarà a Kentucky el dimecres per comprovar els danys en persona. Concretament visitarà Fort Campbell, Mayfield i Dawson Springs. Biden va aprovar la declaració d'emergència per Kentucky dissabte passat.

Els serveis meteorològics han registrat al voltant de 50 tornados entre el divendres i el dissabte a Kentucky, Arkansas, Illinois, Indiana, Mississipí, Missouri, Ohio i Tennessee.