Recordem la vida de Verónica Forqué, el somriure del cine espanyol

El somriure del cinema espanyol. Així era coneguda Verónica Forqué i així serà recordada, ja que l'actriu ha donat pas, amb la seva terrible mort, a la llegenda, i tot el país plora la seva sobtada desaparició. Guanyadora de quatre premis Goya i en el punt de mira en els últims mesos per la seva polèmica participació a ' Masterchef Celebrity 6 ' - que va abandonar, completament incapaç d'aguantar més la pressió - el cos de l'actriu era trobat sense vida aquest dilluns al voltant a les 13.00 hores a casa seva, a Madrid.





Verónica, de 66 anys, travessava una forta depressió i, mancant confirmació oficial, tot apunta que l'actriu es va suïcidar; una cosa que, segons el diari El Mundo, ja havia intentat almenys en una ocasió recentment. Va ser el passat 30 de novembre quan vam veure per última vegada l'artista, a la desfilada del seu company a ' Masterchef Celebrity ' Eduardo Navarrete , en què va exercir de divertida model al madrileny mercat de San Antón al costat d'altres cares Verónica Forqué , en un fotograma de 'Clara i Elena' que va protagonitzar el 2001 - coneguts com Terelu Campos, Miki Nadal o Eva Isanta . Aquell dia confessava sentir-se "super happy", de manera que res feia presagiar aquest terrible desenllaç, que deixa orfe el cine espanyol.





UNA GRAN CURSA CINEMATOGRÀFICA





Nascuda a Madrid l'1 de desembre del 1955, Verónica ha estat una cara imprescindible en la interpretació del nostre país en les últimes dècades i, protagonista d'innombrables films, té juntament amb Carmen Maura el rècord de Premis Goya a Mejor Actriu, quatre. (De fet, el 1988 va aconseguir la fita de guanyar-ne dos el mateix any, actriu protagonista per ' La vida alegre' i actriu de repartiment per ' Moros y cristianos').





Filla del productor, director i guionista José María Forqué i de l'escriptora argentina Carmen Vázquez-Vigo , Verónica es va dedicar, com no podia ser altrament al món de l'espectacle, al qual va consagrar tota la vida. Així, malgrat que va començar els estudis de Psicologia - mai els va acabar - debutava al cinema amb 16 anys de la mà de Jaime Armiñán a ' Mi querida señorita'.





A partir de llavors, una carrera tan sòlida com completa en què no van faltar pel·lícules, obres de teatre, sèries de televisió i diferents intervencions a la petita pantalla, com el seu darrer treball, a ' Masterchef Celebrity ' a TVE. A més de rodar en diverses ocasions a les ordres del seu pare, Verónica va treballar amb Manuel Gutiérrez Aragó, Carlos Saura, Pedro Almodóvar - a ' ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ', 'Matador' i ' Kika', que li va valer el seu quart Goya - Fernando Trueba - va guanyar el seu primer Goya a millor actriu de repartiment per 'El año de las luces' - Fernando Colomo - per ' La vida alegre' va obtenir el Cabezón la millor actriu protagonista - Luis García Berlanga - amb ' Moros y cristianos' va guanyar el seu segon Goya com a actriu de repartiment - i, Manuel Iborra , la seva parella durant més de tres dècades, entre d'altres.





Però a més Verónica va aconseguir una gran popularitat pels seus papers en sèries de televisió com ' Pepe y Pepa ', ' Agencia matrimonial' o més recentment, ' La que se avecina' . Al teatre va estar centrada en els últims anys, protagonitzant obres com ' Ay Carmela ', 'Los cuerpos perdidos' o ' El último rinoceronte blanco'.





LA SEVA VIDA PERSONAL





Personalment, l'actriu va conèixer el director Manuel Iborra l'any 1981 i es van convertir ràpidament en una de les parelles més sòlides del panorama nacional. Amb ell estaria unida sentimentalment durant 34 anys, fins que el 2014 van anunciar la seva separació. "Jo l'estimava però no el podia suportar, era un avorriment de vida, semblava una vella de 80 anys. És horrible adonar-te que no sents res per la teva parella" reconeixia recentment Verónica.





Fruit de la seva relació, l'única filla de l'actriu, María Iborra Forqué , de 31 anys i un dels grans pilars a la vida de la inoblidable 'Kika', que sempre va presumir de la seva especial relació amb la 'nena dels seus ulls' .





El 2014, poc després de la seva ruptura amb Manuel Iborra, Verónica patia un dels cops més durs de la seva vida amb la mort del seu únic germà, Álvaro. Va ser llavors quan va entrar en una fortíssima depressió de la qual no es va arribar a recuperar mai, encara que a poc a poc va reprendre la seva carrera professional. El 2018 moria la seva mare, Carmen Vázquez-Vigo , una altra garrotada que la va afectar profundament encara que, fidel al seu caràcter alegre i divertit, intentava posar un somriure a cadascuna de les seves aparicions públiques tot i que mai va tornar a ser la mateixa.





Aquest dilluns Verónica moria a casa seva a Madrid als 66 anys i el seu nom ha donat pas a la llegenda. Arracades d'estrena, dues pel·lícules, 'A mil kilómetros de la Navidad', d' Álvaro Fernández Armero , i 'Espejo, espejo', de Marc Crehuet , amb el qual els seus incondicionals podran donar el seu 'últim adéu' a la inoblidable actriu. Fins sempre, Verònica!