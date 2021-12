El Govern rebutja assumir la direcció de l'escola de Canet i demana deixar el "partidisme"

Patricia Plaja @ep





La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha rebutjat aquest dimarts que el conseller d'Educació, Josep González-Cambray , assumeixi la direcció de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), on el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fixat un 25% de castellà, i ha demanat abandonar el “partidisme” i afrontar la protecció del català des del consens.





Ho ha dit en roda de premsa posterior al Consell Executiu, després que la presidenta del Parlament, Laura Borràs , plantegés que Cambray assumeixi la direcció del centre de Canet per mantenir el model d'immersió lingüística a aquesta escola, una proposta que van donar suport Junts i la CUP però que ERC va rebutjar.





Plaja ha dit que el Govern no tenia coneixement previ d'aquesta proposta quan Borràs la plantejo en una entrevista i ha defensat que cal treballar en la protecció del català "no per salvar una setmana ni per fer un titular, sinó per salvar la llengua per a les properes generacions".