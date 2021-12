Catalunya reconeix el Consell d'Infermeres amb la Creu de Sant Jordi

La pandèmia de la Covid-19 ha posat el focus sobre la infermeria catalana que es revela com a "sostenidora infal·lible d'un sistema de salut assetjat per la crisi sanitària", va manifestar Estrella Martínez, degana del Consell d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), minuts abans de rebre la Creu de Sant Jordi 2021, aquest dilluns dia 13 de desembre.





Diverses infermeras @EP





L'escenari, el Teatre Municipal de la Cooperativa de Barberà del Vallès, amb una vintena de personalitats i deu entitats guardonades amb el màxim reconeixement que atorga la Generalitat, per haver prestat serveis destacats en defensa de la identitat de Catalunya o pels seus mèrits en el pla cívic i cultural.





Va ser una celebració presidida pel cap de l'Executiu, Pere Aragonès; i a la qual va assistir una àmplia representació de la infermeria catalana, encapçalada per la mateixa degana, Estrella Martínez, i les quatre presidentes dels col·legis territorials: Paola Galbany del COIB, Alícia Rey del COIGI, Mercè Porté del COILL i Lluïsa Brull del CODITA. Miquel Àngel Calderó i Núria Fabrellas, secretari i tresorera del CCIIC, respectivament; i Glòria Jodar i Miquel Perea, consellers del CCIIC (COIB), completaven la delegació.







La Creu de Sant Jordi, és "un homenatge a tothom qui, d’alguna manera, treballa a favor del bé comú”, segons Aragonès, i aquesta vegada ha estat atorgada al Consell d'Infermeres per "la ingent tasca que aquesta corporació de dret públic ha desenvolupat durant tota la situació de pandèmia”.





Martínez va declarar: "Les infermeres acollim aquesta distinció amb orgull i perspectiva de futur perquè honora totes les infermeres i infermers de Catalunya. Un reconeixement que, tot i no solucionar les dificultats que trobem en el nostre dia a dia, en un termini més o menys immediat, és un aparador de la nostra condició essencial i de la nostra capacitat de resiliència, professional i personal. Necessitem el reconeixement de la societat i el dels governs. Si no se'ns valora, difícilment podrem exigir la posició i els recursos i eines que reclamem per desenvolupar la nostra professió infermera amb plenitud".





La degana del Consell també va tenir paraules d'agraïment per a la ciutadania. "Som plenament conscients que aquesta Creu de Sant Jordi neix de l'estima del poble de Catalunya per les seves infermeres. Un reconeixement que es nodreix de l'agraïment anònim que ens professeu cada dia les persones que atenem", va declarar.





En l'àmbit de la salut, la Creu de Sant Jordi 2021 va distingir també la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) “per ser un dels pilars de l’estructura assistencial sanitària del país”.





La cerimònia de lliurament va començar amb l’actuació musical de Joana Serrat i va estar conduïda per Carme Sansa i Gemma Mengual, totes dues guardonades amb la Creu de Sant Jordi. El cantant d’Els Pets, Lluís Gavaldà, i la futbolista Alèxia Putellas van ser els encarregats de parlar en nom de tots els distingits.