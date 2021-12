Simón apunta que la tercera dosi potser no serà "necessària per a tots els grups poblacionals"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) , Fernando Simón , ha apuntat que “potser” la tercera dosi de la vacuna contra la COVID-19 “no sigui necessària per a tots els grups poblacionals ara mateix”.





"Hi ha evidències científiques que ens podrien permetre pensar que potser no caldrà per a tots els grups poblacionals ara mateix", ha ressaltat durant la seva intervenció en la presentació de l'informe 'La salut en la cooperació al desenvolupament i l'acció humanitària 2021', elaborat per les ONG Metges del Món i medicusmundi.





Fernando Simón @ep





El màxim responsable de la gestió de la pandèmia a Espanya ha denunciat la inequitat a l'accés a les vacunes de la COVID-19, destacant que les dosis de què es disposa a nivell global "no són suficients per als habitants que té el món" ".





"Fem la distribució que fem mai serà igualitària ni equitativa, sempre hi haurà biaixos i desviacions. Sempre hi haurà inequitats en la distribució d'un producte del qual no disposem de prou quantitat per a tots", ha sostingut.





Per pal·liar aquest problema, Simón ha citat diverses "alternatives", com l'alliberament de patents, els acords de les companyies farmacèutiques per produir les dosis a països de desenvolupament o els finançaments a fons perdut.





En qualsevol cas, l'epidemiòleg ha recordat que “cap no és perfecta”, ja que “totes tenen aspectes bons i dolents”. Per exemple, ha explicat que l'alliberament de patents "té sentit quan va associat a una logística adequada", ja que moltes de les vacunes necessiten unes temperatures molt baixes i la majoria de països pobres podria tenir problemes per no trencar aquesta cadena de fred .





"No és un blanc o un negre, no és una decisió fàcil de prendre. Però és clar que hi ha una clara inequitat en l'accés a les vacunes. Hem de buscar alguna solució al poc accés de vacunes que estan tenint molts països del món" , ha reblat.