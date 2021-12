Les vacunes nasals que combaten el virus i frenen el contagi es proven en humans

Les vacunes actuals contra el coronavirus són altament eficaces per evitar la malaltia greu, les hospitalitzacions i la mort. No obstant això, no ho són tant per prevenir el contagi, molt menys amb la nova variant Òmicron, que escapa a la immunitat tant natural com la generada pels fàrmacs. Però les vacunes nasals poden ser la solució: són capaces de generar més resposta immune que les vacunes aprovades fins avui, totes elles musculars.





Una vacuna /@EP





Fins ara, però, hi ha molt poques vacunes d'aquesta mena. Les vacunes intranasals s'han fet servir per combatre la grip o la poliomielitis, però generalment s'usen les intramusculars perquè estan molt més provades.





QUINES SÓN LES PRINCIPALS DIFERÈNCIES ENTRE LES VACUNES MUSCULARS I LES INTRANASALS?





La primera diferència entre les vacunes musculars i les intranasals és la forma d'entrada al cos. Les musculars s'inoculen mitjançant una punxada a l'espatlla, concretament al múscul i les segones, les nasals, que com avançàvem s'estan provant ja en humans, s'injecten impulsant el líquid a pressió cap a l'interior del nas.





Així doncs, la següent diferència entre tots dos models de vacunes és el seu objectiu. Amb les vacunes intranasals es busca una resposta immune local i per això entrena la mucosa respiratòria. En canvi, les vacunes intramusculars tenen com a objectiu entrenar el sistema immunitari complet a través de la sang. En aquest cas, el líquid injectat arriba als teixits limfàtics, fa reaccionar als limfòcits T i aquests produeixen anticossos que són enviats a la sang i amb això, a tot el cos. A més, es generen també cèl·lules de memòria i cèl·lules plasmàtiques que produeixen alhora més anticossos.









Amb tot això, aquestes vacunes necessiten dues o tres setmanes per començar a fer efecte, mentre que les vacunes intranasals produeixen una reacció més immediata al cos.





L'objectiu per al que estan pensades, doncs, ens porta a una nova distinció entre aquests dos tipus de vacunes. Mentre que les vacunes intranasals, per tant, busquen defensar-se del virus des del nas, les intramusculars se'n defensen des de qualsevol part del cos. I això fa que el primer tipus sigui més eficaç, perquè enfronten el virus des del punt d'entrada i per tant, no deixen que la persona s'infecti i amb això es talla la transmissió.





Això s'ha observat després dels primers assaigs, en què han detectat les diferències d'eficàcia entre un tipus i l'altre de vacuna. Després de la inoculació de vacunes intranasals, es detecten menys virus actius, menys presència d'ARN i més anticossos neutralitzants a la mucosa respiratòria. A més, permeten al cos reaccionar abans i millor que les intramusculars, que generen menys anticossos neutralitzants a l'aparell respiratori, permeten entrar al virus al cos i triguen més temps a començar a lluitar contra ell.





La major eficàcia de les vacunes intranasals, també anomenades vacunes esterilitzants, arriba perquè són capaces de despertar les immunoglobulines A, un tipus concret d'anticòs que no activa de primeres la vacuna intramuscular. I aquests anticossos són els que es troben a les vies respiratòries, que van des del nas als pulmons, i que són la principal zona del cos on ataca el Covid-19.







Esquema @catalunyapress





ASSAJOS CLÍNICS EN HUMANS AMB LES VACUNES INSTRANASALS





Espanya és un dels països que està treballant en una vacuna contra el Covid-19 que s'administri de manera intranasal. Tot i això, els seus creadors s'estan trobant amb diverses dificultats pel camí. Els investigadors de la Universitat de Santiago van iniciar els assaigs en ratolins a la primavera i van aconseguir activar dos tipus de proteïnes, però no la d'espícula que és la més important. Els experts creuen que això va ser per un problema a la dosi.





A més, al nostre país se n'estan investigant d'altres que han estat eficaces en ratolins. Però els experts assenyalen que com que les farmacèutiques treballen sempre amb vacunes intramusculars, les intranasals reben menys suport. Tot i això, Fernando Moraga, el vicepresident de la Societat Espanyola de Vacunologia, ha reconegut que la immunitat es podria arribar a aconseguir amb les vacunes de segona generació, però en cap cas amb les actuals. És per això que moltes farmacèutiques treballen per desenvolupar-les.





D'altra banda, a finals del mes de novembre l'empresa Bharat Biotech, de l'Índia, va anunciar que havia acabat la segona fase del seu assaig clínic amb la seva vacuna intranasal contra el Covid-19 que porta per nom Curiel. La van provar en 650 persones de 10 hospitals diferents i, com van veure que era segura i produïa una elevada quantitat d'anticossos, estan a punt de començar la fase III.







D'altra banda, COVI-VAC, de Codagenix, sembla que bloqueja la replicació del virus al nas. De moment està provada en fase I amb 48 persones i ara començaran fase II amb un nombre més gran de persones. "COVI-VAC comparteix estretament totes les característiques del virus SARS-CoV-2 circulant i compta amb més proteïnes que la coneguda proteïna S que serveix com a base per a gairebé totes les altres vacunes contra el Covid-19", va assenyalar en un comunicat el president executiu de Codagenix.









D'altra banda, els creadors d'Oxford i AstraZeneca van fer un petit assaig clínic al març per injectar la mateixa vacuna que es fa servir de manera intramuscular pel nas. De moment, encara que l'estudi s'hauria acabat, no han informat dels resultats obtinguts.





La vacuna intranasal d' Altimmune, per la seva banda, va passar els assaigs clínics en ratolins i va resultar ser molt eficaç. Tot i això, no ho era quan es va provar en humans i a l'estiu van anunciar que, malgrat ser una vacuna segura, l'abandonaven.