El sospitós del tiroteig a Tarragona fuig d'un control i fereix greu de bala un mosso

Agents dels Mossos d'Esquadra han vist el sospitós del tiroteig en una empresa de seguretat de Tarragona al municipi de Reus (Tarragona), on havien situat un control policial per buscar-lo, del qual ha fugit disparant contra la policia i deixant un agent ferit de gravetat per una bala.







Fonts del cos han explicat que els agents del control formaven part del dispositiu que s'ha desplegat per trobar el sospitós, que ha fugit amb cotxe després de ferir tres persones al tiroteig.





Des d'aquest dimarts al matí els Mossos busquen un home d'entre 40 i 45 anys com a sospitosos del tiroteig en aquesta empresa , han explicat fonts de la investigació a Europa Press.





Els Mossos sospiten que l'home és un extreballador de l'empresa de seguretat, i per aquest tiroteig hi ha dues persones hospitalitzades en estat greu i una altra en estat crític.





A les 11.17 hores la policia ha rebut l'avís pels trets al local de l'empresa de seguretat, i després s'han desplaçat diverses patrulles i ambulàncies.





Els ferits han estat traslladats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona : són una dona en estat greu, un home també en estat greu i un altre home en estat crític, a més del policia ferit després.