Detingut un narcotraficant "important" a l'operatiu antidroga de Barcelona

Recurs Guàrdia Civil @ep





La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimarts 14 persones en un operatiu antidroga a Barcelona, una de les quals és un narcotraficant "important", presumpte responsable d'una xarxa de narcotràfic que introduïa droga a Espanya procedent de Sud-amèrica i del Marroc .





Fonts policials han explicat que l'operatiu ha estat desenvolupat per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil amb la cooperació de la Gendarmeria francesa i d'Europol.





Els agents també han detingut dues persones més, una a Vigo, sumant un total de 16 detinguts a tot l'operatiu.





El dispositiu s'ha iniciat a primera hora del matí, i a Barcelona s'han fet una dotzena d'entrades i registres simultanis a la zona de l'avinguda del Paral·lel , encara que també s'han fet entrades a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ) i a Cadis.





La Guàrdia Civil ha explicat que les forces de seguretat seguien des de fa temps la pista a aquesta organització i que aquesta operació ha estat "un fil del qual s'ha llençat" a partir d'altres actuacions, i per això no hi ha hagut grans aprehensions.