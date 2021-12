Interior llança un pla després de quadruplicar-se la confiscació de cànnabis

El Ministeri de l'Interior ha llançat aquest dimarts un pla que implica tots els cossos policials després de detectar que la confiscació de la marihuana s'ha quadruplicat amb la intervenció de gairebé tres milions de plantes il·legals, segons l'estimació per al 2021. Es tracta, a més, d'un trànsit il·lícit que comporta un increment de la violència dels grups criminals que dominen aquest mercat, on es consumeix modalitats de cànnabis sintètic que implica més risc per a la salut.





Fernando Grande-Marlaska @ep





Del Pla Nacional d'Actuació contra la Criminalitat Associada a la Producció i Trànsit de Marihuana ha donat compte el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska , en una roda de premsa en què ha demanat "no barrejar debats que no tenen cap relació", esmentant la petició des d'àmbits socials i grups parlamentaris sobre la despenalització de la marihuana.





" L'objectiu prioritari és combatre fenòmens delictius greus ", ha afegit Grande-Marlaska, que no ha descartat abordar una "reflexió amb deteniment" sobre la possibilitat de fer canvis al Codi Penal, cosa que implicaria demanar opinió a altres actors i departaments ministerials "si calgués".





ESPANYA, PRIMER PAÍS DE LA UE





El director del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), Manuel Navarrete, ha posat l'accent en la necessitat de millorar la cooperació a l'hora de prevenir l'assentament de xarxes criminals dominades per brokers de les drogues. Utilitzen Espanya, que ja és el país amb un nombre més gran de plantacions il·legals de la Unió Europea en superar els Països Baixos, com a lloc de cultiu de la marihuana per a la seva distribució a altres països.





Espanya ha passat de 724.000 plantes confiscades el 2016 a gairebé tres milions, col·locant-se al capdavant dins de la Unió Europea i doblant els Països Baixos, cosa que s'atribueix a qüestions com el clima, les condicions del sòl o les grans extensions despoblades. Tot i això, Turquia continua superant àmpliament en xifres la resta de països de l'entorn europeu, amb més de 42 milions de plantacions.





Encara que el pla permetrà obtenir millors dades en endavant, el general ha exposat que saben que són xarxes que provenen dels Balcans, principalment Albània i Sèrbia, sent Andalusia i Catalunya les regions on es detecten més plantacions i cada cop més extenses: davant de les 15.000 plantes en un mateix terreny ara s'han passat a 120.000 plantes.





L'estimació és que el 2021 acabi amb menys detencions que el 2020, un any marcat per la pandèmia de COVID, encara que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat coincideixen a valorar com a molt preocupant que cada vegada és més freqüent defensar les plantacions amb armes, degut a la violència entre bandes per controlar zones geogràfiques i evitar els coneguts com a bolcades.





VINCULACIÓ AMB BLANQUEIG I TRACTA





A Espanya, el trànsit il·lícit de cànnabis ja és la tercera activitat delinqüencial per darrere de l'haixix i la cocaïna, i els cossos policials constaten que guarda vinculació amb altres delictes com el blanqueig de capitals o el tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació laboral.





El director del CITCO ha advertit del risc de consum d'una marihuana amb un component actiu THC del 30% de mitjana, en lloc del 13-16%, a causa del recurs del cànnabis sintètic, cosa que té un "evident trasllat a la incidència de la salut" entre una població que comença a consumir aquesta substància des de la joventut.





A la línia del ministre, el general Navarrete ha subratllat la importància que el consum dels clubs autoritzats no comporti una "desviació cap al mercat il·legal", dins del control administratiu d'una activitat que ja està regulada i que implica, a més, diferenciar la plantació de cànem industrial amb l'orientat per a trànsit il·lícit. En aquest sentit, ha insistit en la necessitat de treballar amb les empreses d'electricitat -que detecten usos il·legals de la llum- i també per destruir les plantacions confiscades a les xarxes criminals.





Durant la presentació del pla al Ministeri de l'Interior hi havia una representació de tots els cossos policials implicats en aquesta lluita: Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza i Policia Foral de Navarra, així com la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera i la Fiscalia Especial per a la Prevenció i Repressió del Trànsit Il·legal de Drogues.