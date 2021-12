Un home es vacuna deu vegades contra el Covid-19 el mateix dia per rebre diners dels antivacunes

Vacuna Covid-19 @ep





Un home va ser vacunat contra Covid-19 fins a 10 vegades en un dia després que altres li paguessin perquè rebés la vacuna. L'home, que no ha estat identificat, va fingir ser una persona diferent cada vegada que va visitar un metge a Nova Zelanda .





Les autoritats creuen que els antivacunes li van pagar a l'home perquè poguessin gaudir de les mateixes llibertats que els vacunats sense haver de rebre la punxada, segons informa Daily Mail Austràlia.





Els neozelandesos han de mostrar un passaport Covid-19 per poder accedir a espais públics a zones amb alt risc de Covid-19.





Astrid Koornneef , del Ministeri de Salut de Nova Zelanda, va qualificar el comportament de "perillós" i ha anunciat que s'ha iniciat una investigació. “Tenir un estat de vacunació inexacte no només el posa en risc, també posa en risc els seus amics, whānau [família estesa] i a la comunitat, i els equips d'atenció mèdica que el tracten ara en el futur. Els metges operen en un entorn d'alta confiança i depenen que les persones actuïn de bona fe per compartir informació amb precisió per ajudar amb el tractament”, ha afirmat.





A més, ha aconsellat que qualsevol persona que hagi rebut més dosis de vacuna de les recomanades ha de buscar assessorament clínic com més aviat millor. La vacunòloga de la Universitat d'Auckland, Helen Petousis-Harris, assegura que rebre més cops dels recomanats és "una cosa realment ximple" i "increïblement egoista".