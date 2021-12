Commoció a Twitter per la resurrecció de Stan Lee

Stan Lee @ep





Twitter és un món a part, tan allunyat de la realitat que fins i tot permet ressuscitar els morts. Stan Lee , el conegut escriptor i editor de còmics, que va morir el novembre de 2018, ha tornat a la vida a través del seu compte a la xarxa social per promocionar uns còmics que ni tan sols van ser escrits per ell.





Aquesta situació ha indignat els fans del president de Marvel - i creador de Spiderman, X-Men i Los 4 Fantasticos, entre d'altres- que no entenen per què se segueix usant un compte seu personal per seguir promocionant contingut aliè a l'escriptor.





Un dels primers a reaccionar ha estat el conegut youtuber i streamer El Rubius, que ha lamentat la situació i ha afirmat que no vol “seguir vivint en aquest planeta”.









Però no ha estat l'única crítica. Centenars d'usuaris de tot el món han reaccionat contra allò que consideren la profanació del llegat de l'actor. Aquí podeu veure alguns exemples:

















Stanley Martin Lieber va néixer a Nova York el 28 de desembre de 1922, fill d'immigrants jueus romanesos, però es va reservar el seu nom real per a propòsits literaris més elevats, per la qual cosa va començar als còmics amb el pseudònim de Stan Lee . No obstant, aquests propòsits no es van materialitzar i sí en canvi una carrera de sis prolífiques dècades al còmic.





"Fou el primer a crear uns superherois que dubtaven de si mateixos, turmentats, infeliços ", va destacar el director David Goyer, responsable de l'adaptació cinematogràfica de Blade, el dia de la seva mort. Tot això en un univers interrelacionat en què eren habituals les cruïlles entre personatges que deixaven les seves pròpies sèries per col·laborar amb altres.





Ara els còmics podien anar dirigits a audiències més madures i va ser un dels principals impulsors del procés de desbordament que va treure Marvel dels còmics per entrar en altres mitjans audiovisuals. Com a reconeixement, va ser guardonat amb la Medalla Nacional de les Arts dels Estats Units el 2008.