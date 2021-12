CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

@unsplash





Bona tarda!





Com sempre, tornem amb el resum de l'actualitat diària i aquest dimarts us deixem una foto del pont de Besalú, a Girona, que ha estat catalogat com a Bé d'Interès Cultural a nivell nacional ia nivell autonòmic com a Bé Cultural d'Interès Nacional.





El pont de Besalú és el resultat de diverses reconstruccions, reformes, afegits i restauracions, realitzades al llarg dels segles. La primera notícia que es té del pont és de l'any 1075. El 1284 es torna a fer referència al pont, en vendre un hort. Pot ser que el traçat inicial fos un altre, ja que aigües amunt hi ha restes d'un pilar amb carreus a la base similars a les del pont. Diversos xàfecs (1315, 1321, 1433, 1421, 1669, 1771 i 1790) van afectar el pont de manera que va ser necessari reparar-ho sovint. El 1880 es va enderrocar la torre del centre i el portal d'accés des del poble per facilitar el pas de maquinària necessària per a la indústria local. El 1939, durant la Guerra Civil Espanyola, es van volar dos arcs.





