Experts recomanen una quarta dosi de la vacuna per combatre Òmicron

Marta Cohen, patòloga pediatre al Regne Unit , va parlar aquest dilluns a CNN Radio sobre el nou panorama sanitari davant l'aparició de la variant òmicron. "S'han de controlar molt bé els contactes estrets perquè aquesta variant té 50 mutacions", ha explicat l'experta.





Vacuna Covid-19 @ep





Cohen va assegurar també que "en aquest moment el 50% dels casos són de persones vacunades amb les dues dosis", per la qual cosa va recomanar l'aplicació d'una quarta dosi, mesura que s'estudia implementar a Israel i al Regne Unit.





" Al Regne Unit ara aspiren a aplicar 300 mil dosis diàries, accelerar la immunització de majors de 18 i aplicar una tercera dosi abans de gener ", va detallar l'especialista. “El risc és que aquesta variant és molt contagiosa, estimen que sis vegades més que la delta”, va prosseguir, “el problema és que amb aquest cep es van triplicar els casos, van augmentar les hospitalitzacions però no les morts”.





Aquesta pujada de casos va començar a saturar els sistemes de salut, “ en aquest moment hi ha entre 3 i 6 milions de pacients que estan a la llista d'espera per ser atesos per altres patologies greus ”, va alertar.





En aquest marc, “l'inconvenient és que una persona malalta contregui l'òmicron i origini una mutació més letal”, va advertir, i va emfatitzar que “cal vacunar tothom, sobretot Àfrica”.

Finalment, va recomanar focalitzar a “accelerar la vacunació, immunitzar els nens i continuar cuidant-se”.