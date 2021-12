L'OMS adverteix sobre la propagació d'Ómicron: "Avança a una velocitat mai vista abans"

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit aquest dimarts que la variant Òmicron avança "a una velocitat mai abans vista", ja que s'han detectat casos d'aquesta variant a 77 països però l'organització alerta que "és present a més països" però no s'ha detectat encara”.





El director general de l'OMS, Tedros Adhanom , ha mostrat la seva preocupació perquè la societat consideri Òmicron "com una cosa lleu" i ha matisat que, encara que és cert el seu caràcter lleu, la seva ràpida propagació "podria afectar novament els sistemes de salut" , per la qual cosa ha reafirmat que "les vacunes per si soles no faran desaparèixer la pandèmia".





@oms





"La variant Òmicron s'està propagant a una velocitat que no havíem vist abans i ens preocupa que les persones estiguin considerant aquesta variant com una cosa lleu. Probablement hem après que si subestimem el virus, ens veurem danyats", ha subratllat.





Durant la seva intervenció, Tedros Adhanom s'ha dirigit als països i als seus líders mundials perquè segueixin prenent les mesures sanitàries "que funcionen". "No es tracta de vacunes en comptes de mascaretes, no es tracta de vacunes en comptes de distanciament, tampoc es tracta de vacunes en comptes de ventilació. Cal fer-ho tot i bé" , ha recalcat.





A més, el portaveu de l'OMS, Adi Mhamud, ha confirmat que les primeres dades i estudis de la variant Òmicron indiquen que té una taxa de reinfecció superior a la resta de variants fins ara conegudes. "Això demostra la important taxa de propagació que posseeix", ha insistit.





D'altra banda, l'OMS ha defensat la importància de la dosi de reforç però han sostingut que aquests programes de vacunació "exacerben la bretxa entre els països", i el director general ha manifestat que estan "en contra de la desigualtat". "És una qüestió de priorització. L'ordre és important. Donar dosis de reforç a grups que estan en baix risc de mort o infecció posa en perill la vida dels que estan en un risc alt", ha declarat.





En aquest sentit, ha actualitzat la situació dels països amb ingressos baixos i entre aquests encara hi ha 41 països que no arriben al deu per cent de vacunats entre la població total mentre que 98 països no han aconseguit el 40 per cent de cobertura de vacunació.





Finalment, Tedros Adhanom ha reconegut que les persones que, actualment, estan hospitalitzades per la COVID-19, o que fins i tot han mort, es deuen a persones que no s'han vacunat, per la qual cosa ha insistit que “la prioritat ha de ser vacunar els no vacunats".