La celebració per la victòria de la selecció de futbol del Iemen acaba amb cinc morts i 124 ferits

Almenys cinc persones han mort i 124 més han resultat ferides en diverses parts del Iemen , entre elles la capital, Saná , després dels trets que es van registrar per celebrar el títol aconseguit per la Selecció Nacional de futbol juvenil al Campionat d'Àsia Occidental (WAFF, per les sigles en anglès).





Jugadors de la selecció del Iemen (imatge d'arxiu).





El ministre de Salut huthí, Taha al Mutawakkil, ha explicat que les víctimes, que requereixen cures intensives i importants intervencions quirúrgiques, van rebre impactes de bales pèrdues quan els autors van disparar al cel per celebrar el triomf del combinat nacional, informa SABA, l'agència iemenita de notícies.





" Felicitem el poble iemenita per aquesta victòria, que ha portat alegria als cors dels seus fills enmig de l'agressió i el setge , però expressem pesar per les ferides o les morts que van ocórrer com a resultat d'aquestes accions no calculades dels que no van atendre a les conseqüències", ha manifestat.





Al Mutawakkil ha demanat a la població que segueixi les directrius marcades pel líder del moviment huthí del Iemen, Abdelmalek al-Huthi, i no recorri a les armes de foc per dur a terme qualsevol tipus de celebració.





Dilluns, el combinat juvenil del Iemen es va imposar a la final a l'amfitrió del torneig, Aràbia Saudita, a la ciutat de, a la tanda de penals per 4-3 després que els primers noranta minuts concloguessin amb empat a un.