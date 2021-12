La família Franco ha perdut la llicència del restaurant de La Moncloa

El Govern al Palau de la Moncloa @ep





Alguna vegada han sentit algú dir que "els Franco s'han ficat fins a la cuina"? Tenia raó. L'empresa " Dulcinea Nutrición SL" , propietat de la família Franco , s'ha encarregat dels serveis de restauració del complex de la Moncloa des de 2017 fins aquest dimarts.





El Ministeri de la Presidència, relacions amb les Corts i la Memòria Democràtica ha licitat d'urgència els serveis de restauració del complex de la Moncloa, tal com s'ha publicat al BOE i recull Nius.







La família del dictador Franco és propietària del 17% de "Dulcinea Nutrición", que durant gairebé quatre anys ha donat menjar a Moncloa amb un contracte que ascendia a gairebé dos milions d'euros.







Tal com informa Nius, l'empresa és propietat de la família d'una de les nétes de Franco, Maria de la O Martínez-Bordiú i estava presidida per un fill. Tot i això, ara es troba en concurs de creditors i s'ha demostrat que no pagava impostos.

















La companyia tenia una plantilla de 270 empleats, però les vagues perquè les nòmines no arribaven a final de mes eren molt habituals, cosa que ha portat al seu desprestigi i una progressiva caiguda.