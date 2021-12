El 10% de l'economia catalana perilla per la crisi de Nissan i Seat

Planta de Nissan a Barcelona @ep





L?economia catalana està en un moment crític. La falta de subministraments està provocant aturades a la producció de Seat a Martorell i la reindusrrialització de Nissan ha quedat pendent d'un fil després que la xinesa Great Wall Motors (GMW) hagi anunciat que es retira del projecte per reindustrialitzar la fàbrica. Aquests gerros d'aigua freda per a les arques de Catalunya esdevenen especialment transcendents en conèixer que el sector aporta un 10% al PIB de la comunitat i ocupa més de 50.000 persones, segons dades del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC) .





Seat ha anunciat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) i el tancament de la planta de Martorell els dies 17, 20, 21, 22 i 23 de desembre a causa de la crisi al subministrament global de semiconductors. Aquests cinc dies de pèrdues que se sumaran a la reculada vendes que ha tingut la companyia al novembre, un 23,5% menys aquest mes respecte al 2020





La caiguda de Seat se suma a la de la seva propietària, Volkswagen , que es troba entre les marques que més han perdut aquest més juntament amb Skoda. La reducció de les vendes al novembre supera la de Seat i se situa en el 31,5%.





Però el pitjor escenari, sens dubte, el tenen les fàbriques de Nissan a Barcelona. La marca japonesa abandonarà les fàbriques de Sant Andreu de la Barca, Montcada i Reixac i la Zona Franca de Barcelona el proper 31 de desembre, i no hi ha cap relleu previst. GMW ha decidit retirar-se de la pugna -sense competidors- per reindustrialitzar la fàbrica. Ha al·legat que la planta no estava a l'altura de les "necessitats estratègiques" de la companyia, a més de trobar a faltar més inversió pública.





El Govern es reunirà divendres que ve amb la Taula de Reindustrialització de Nissan per tancar un acord a final d'any, després que la xinesa Great Wall Motors (GWM) hagi refusat quedar-se amb les instal·lacions del grup automobilístic a Barcelona.





El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha indicat en un comunicat que l'objectiu continua sent "tancar un acord amb inversors que garanteixin capacitats productives i ocupació", i continuarà treballant amb diversos projectes d'inversió que aspiren a reindustrialitzar les instal·lacions de Nissan .





D'altra banda, els treballadors de Nissan aposten per instal·lar una planta per al manteniment de blindats militars d'un grup d'empreses a la planta de la Zona Franca de Barcelona i han demanat una alternativa si "no agrada".





Així ho ha dit aquest dimarts Miguel Ángel Boiza (CCOO) , després de celebrar una aturada d'una hora per fer una assemblea informativa amb motiu de la retirada de la companyia xinesa Great Wall Motors (GWM) del pla de reindustrialització. Sobre els blindats, Boiza ha explicat que era un projecte que van decidir analitzar i que podria ser complementari al hub d'electromobilitat. "És un projecte que nosaltres seguim mantenint viu i que ens consta que hi ha hagut una discussió molt gran entre Govern i Generalitat per veure si aquest projecte es posa", ha afegit.





Tot i això, ha explicat que el hub d'electromobilitat és el projecte que s'havia deixat a la reserva i que activaran ara, i que abans hauran d'analitzar per veure si compleix l'expectativa de generació d'ocupació que necessiten, i si necessita tots els terrenys.





Per part seva, Miguel Ruiz, d'Usoc, ha explicat que l'assemblea amb els treballadors ha estat una situació "agredolça i decebedora" perquè creien que el projecte asiàtic era un que podia donar solució al que estaven sol·licitant. "A partir d'aquí hem informat que continuarem treballant amb els diferents projectes, que no és que estaven rebutjats, sinó que estaven en certa manera paralitzats per activar-se en cas que passés això", ha afegit.